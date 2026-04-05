比爾蓋茲捲入愛潑斯坦案 巴菲特坦承2人友誼受影響 捐款待觀望

比爾蓋茲捲入愛潑斯坦案，巴菲特坦言，這件事已嚴重影響了他與比爾蓋茲的友誼，並暗示可能會暫停每年向比爾蓋茲創辦的蓋茲基金會捐款。（路透，法新社，本報合成照）

〔財經頻道／綜合報導〕微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）捲入已故富商、性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案，引發外界關注。《CNBC》報導，該事件也影響了他與好友、股神巴菲特（Warren Buffett）的關係。《CNBC》報導，巴菲特近日接受媒體訪問時坦言，這件事已嚴重影響了他與比爾蓋茲的友誼，並暗示可能會暫停每年向比爾蓋茲創辦的蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）捐款數十億美元。

巴菲特近日在接受CNBC節目Squawk Box專訪時透露，自比爾蓋茲與愛潑斯坦的關係曝光後，他就未再與比爾蓋茲聯絡。當被問及是否仍與比爾蓋茲是「好友」時，巴菲特回答，他們曾共度「美好時光」，但在事情澄清之前，他認為談太多沒有意義。

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對於是否會繼續捐款給比爾蓋茲創辦的蓋茲基金會，巴菲特表示，「我會觀察事情如何發展……我今天不必做決定，而且今天也還沒做。」

巴菲特也提到，自己的記性已經不好了，稱他不想在宣誓作證的情況下，還需試圖回憶過去20到30年基金會的細節。他強調，自己除了投入資金之外，並未參與運作，並表示「我終於了解到一些我多年來一直不知道的事情」。

巴菲特表示，他不認為比爾蓋茲與那些女孩、那座島嶼或類似的事情有任何關係，但他仍希望隨著更多訊息公開，進一步了解情況。

巴菲特也慶幸自己「從未接近過」愛潑斯坦，稱愛潑斯坦是個「極具煽動性的騙子」，非常懂得利用他人弱點，但也強調，儘管如此，這並不代表能為另一邊的人開脫。

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