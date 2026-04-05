00673R獲准追加募集額度 投資人留意大幅溢價恐將收斂

00673R取得200億元追加募集額度，投資人留意大幅溢價恐將收斂。 （擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕 美伊戰爭帶動油價狂飆，不只原油正向ETF交易爆量，看好油價終將回落的資金也持續湧現，期元大S&P原油反1（00673R）3月的單月成交量改寫2025年6月以來新高，由於發行額度已滿，4月1日收盤溢價幅度超過兩成，元大投信公告00673R獲得央行追加募集核准，提醒投資人新發行股數釋出時溢價就可能出現收斂風險。

法人解釋，ETF市場主要由證券造市商於初級市場申購額度後，再由將籌碼賣給次級市場的投資人，以穩定價格與淨值，若ETF出現大幅度折溢價，就是市場籌碼供不應求問題，導致價格與淨值不一致，由於00673R發行額度達上限，無法透過造市機制平抑溢價，近期處於大幅溢價狀態，元大投信官網持續公告投資人應留意溢價風險。

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而4月1日元大投信官網已公告00673R取得央行追加募集核准，即將進行00673R追加募集額度配售作業，若未達須抽籤分配申購，則4月7日就會進行認購股數申購；法人提醒，截至1日收盤為止00673R仍有約25%溢價，而新額度最快會於4月8日釋放至次級市場，屆時市價與淨值差異將快速收斂，有價格波動風險。

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