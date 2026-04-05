5個歐盟國家呼籲對能源公司徵收暴利稅

德國、義大利、西班牙、葡萄牙和奧地利5個歐盟國家聯名致信歐盟委員會，呼籲對能源公司的暴利利潤徵收暴利稅。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，因應中東戰爭引發的燃料價格上漲，德國、義大利、西班牙、葡萄牙和奧地利5個歐盟國家近日聯名致信歐盟委員會，呼籲對能源公司的暴利利潤徵收暴利稅，以緩解高能源價格對民眾的影響。

報導指出，自2月28日美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，油價與天然氣價格大幅上漲，類似於2022年俄羅斯入侵烏克蘭後的能源危機。儘管歐盟正在增加可再生能源的使用，但對進口燃料的依賴仍使歐洲市場容易受到中東局勢影響。

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德國、義大利、西班牙、葡萄牙和奧地利本月3日聯名致信歐盟委員會，呼籲歐盟徵收全歐盟範圍的能源稅，稱此舉可用於提供消費者臨時救助，同時抑制通貨膨脹，而不會增加公共預算負擔，同時也將向社會傳遞明確訊息：那些從戰爭中獲利的人，必須為減輕公眾負擔做出貢獻。目前尚不清楚部長們建議的暴利稅稅率，以及徵稅對象。

對於被指控從戰爭中獲利，德國燃料與能源協會表示，認為企業不正當獲利的印像是不準確的，且沒有徵收暴利稅的正當理由，稱該協會首要目標是在日益困難的條件下維持德國的燃料和機動燃料供應。

對於上述報導，歐盟確認已收到信件，並表示正在評估相關政策措施。

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