台股基金首季績效亮眼 大勝ETF成新焦點

台股基金首季績效亮眼大勝ETF成新焦點。（資料來源:Lipper）

〔記者張慧雯／台北報導〕正當投資人將焦點放在主動型ETF、被動型ETF之際，其實，若觀察今年以來報酬率，民眾過去最熟悉的台股基金表現超亮麗，前10名台股基金報酬率從29.4%至47.2%不等，不少投資人眼睛一亮!

元大新主流基金今年以來至3月底報酬率高達47.2%、元大2001基金報酬率達35.8%、元大卓越基金報酬率也超過35%，法人分析，近年來市場一直將目光放在ETF身上，過去投資人最熟悉的台股基金反而被投資人淡忘，不過，若是觀察這些台股基金績效，報酬率反而更好，只不過ETF標榜「低費率」，台股基金的管理費率較高，投資人莫忘投資初衷!

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投信業者更進一步分析，若以類型來看，國內股票中小型基金平均漲幅來到34.1%、科技型基金漲幅則為32.74%、中概股漲幅31.93%、一般股票型漲幅31.27%，整體看來台股基金表現都相當不錯，投資人不要只執著在ETF身上，透過定期定額、大跌加碼買進的方式，其實長線佈局都能有不錯的表現。

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