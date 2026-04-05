竹市調高累進起點地價，過半戶數稅額不變。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕《平均地權條例》第14條規定，地政機關每2年重新規定地價1次，作為課徵地價稅基礎，新竹市115年公告地價日前經地價及標準地價評議委員會審議後，全市平均調幅3.06%。稅務局表示，配合公告地價調整，地價稅一般用地稅率的「累進起點地價」同步提高至580萬8000元，較113年增加35萬5000元，有助於減輕稅負壓力及保障民眾權益。

稅務局長蘇蔚芳表示，地價稅係以土地所有權人在同一個直轄市或縣（市）內持有土地的地價總額為基礎，依超過「累進起點地價」的倍數，採累進稅率課徵。此次累進起點地價由113年的545萬3000元調升至580萬8000元，進一步擴大適用較低稅率的範圍。只要土地所有權人在本市持有土地的地價總額未超過該標準，皆能按基本稅率10‰課徵，確保多數一般用地地主，不會因地價調整而大幅增加稅負。

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稅務局說明，本次公告地價雖平均調幅3.06%，但因累進起點地價的調升，統計顯示，全市計有1萬909戶地價稅額減少（占5.72%）、8萬6,483戶稅額不變（占45.36%），另有9萬3,250戶稅額增加（占48.91%），其中增加金額在300元以下者占總戶數達43.23%，整體而言，對近95%市民影響有限。

稅務局補充，為便利民眾快速查詢地價稅額，提供省時便利的線上地價稅額試算服務，僅需輸入欲查詢土地的地段、地號及權利範圍，系統會自動帶出該筆土地的課稅面積及今年度申報地價，再選取地種類（如一般用地、自用住宅用地等），並輸入是否有減免面積，即自動算出該土地今年度應納稅額，且可同時計算多筆土地稅額，省時又便利。

稅務局提醒，地價稅自用住宅優惠稅率為2‰，一般用地稅率為10‰至55‰，兩者相差至少4倍。土地如符合地價稅特別稅率或減免條件，請務必於地價稅開徵40日（即9月22日）前提出申請，經審查核准後自當年度適用，逾期申請者，自申請之次年開始適用；若已申請核准而用途未變更或減免原因、事實未消滅者，以後免再申請。

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