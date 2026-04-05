主動式ETF超吸金!總市值破兩千億、受益人破百萬。（資料來源:CMoney）

〔記者張慧雯／台北報導〕主動式ETF超吸金!其中主動統一台股增長（00981A）4月時總市值更突破千億元，成為首檔千億元主動式ETF，觀察去年掛牌的8檔主動式ETF，今年以來報酬率以群益科技創新（00992A）排名第一、主動統一台股增長排名第二、主動野村台灣50（00985A）排名第三，報酬率都在15%以上。

主動式ETF在2025年成為市場新寵兒，吸引大量投資人關注，法人認為，主要是去年台股大漲，主動型ETF報酬率狂飆，以00981A為例，去年報酬率超過七成，然而被動型ETF報酬率不到五成，使得散戶資金漸漸朝主動式ETF靠攏，不僅00981總市值突破千億元，就連兆豐投信旗下首檔主動式ETF「兆豐台灣豐收主動式ETF（00996A）」掛牌3日，規模也立刻自9億元大增至25億元。

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根據投信投顧公會最新資料顯示，目前台股主動式ETF總檔數已達12檔，同時，總受益人數順利突破百萬人大關、超過104萬人，連續23週寫下歷史最高紀錄。

野村投信投資策略部副總但漢遠表示，從今年以來的資金流向觀察，訴求專業團隊操作、具備高度彈性的主動式ETF出現爆發式成長，根據統計，截至今年3月底，台股主動式ETF總市值較今年初增加685億元，來到2153億元，規模成長增速明顯高於整體台股ETF的10.2%，顯示在快速變化的盤勢中，愈來愈多投資人選擇以「主動出擊」來應對萬馬奔騰的市場環境。

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