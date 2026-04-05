高雄市第一季房屋買賣移轉棟數小跌 岡山、楠梓近腰斬

高雄岡山區今年第一季房屋買賣移轉棟數大減。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕今年第1季高雄市的房屋買賣移轉棟數共7542棟，對比去年第一季僅下滑458棟，但近幾年因台積電高雄設廠而熱賣的岡山區與楠梓區，買賣移轉棟數呈現「急凍」。

根據高市府統計，今年第1季岡山區房屋買賣移轉棟數只有115棟，對比去年第1季303棟，只剩下37.9%，比腰斬還要慘。楠梓區今年第1季房屋買賣移轉棟數為622棟，對比去年第1季1156棟，只有53.8%，是高雄市今年以來建物買賣萎縮最嚴重的行政區。

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房仲人士分析，近三年岡山區與楠梓區的房市爆熱，關鍵就是台積電設廠，吸引各縣市買家投資「台積宅」，價格也扶搖直上，隨著央行於2024年第3季祭出管制措施後，投資客紛紛退場，房市交易趨於冷卻，岡山區與楠梓區交易量「怎麼上去、就怎麼下來」；不過，因台積電設廠後，中央與地方陸續在周邊投入大量資源興建學校、交通等公共設施，生活機能可望顯著提升，房市應該已落底，未來逐漸增溫機率不小，是自住購屋不錯的時機。

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