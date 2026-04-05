羅伯特清崎警告：1974年2大制度變革 正影響2026全球經濟

投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕知名理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）今（5日）稍早在社交平台X發文指出，1974年2項關鍵制度變革，「石油美元」體系的建立與「員工退休收入保障法（ERISA）」的通過，正在2026年的全球經濟環境中產生深遠影響，並可能加劇未來的金融與社會風險。

羅伯特清崎稱，1974年是改變未來的關鍵年份。其中一項重大改變，美國將美元由黃金支撐轉為與石油掛鉤，形成所謂「石油美元」體系。在當前國際能源局勢緊張的背景下，相關風險持續升高，並伴隨通貨膨脹壓力上行。

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另一項關鍵政策是1974年通過的《員工退休收入保障法》（ERISA）。清崎指出，該法案實施前，多數勞工享有保障的終身退休收入；然而法案通過後，越來越多員工轉而使用401（k）、RRSP與IRA等自主管理退休帳戶，這些制度不提供固定收益保障。很快，數百萬嬰兒潮一代將發現，一旦停止工作，他們將沒有收入來源。

羅伯特清崎稱，雪上加霜的是，美國社會安全和醫療保險體系也已捉襟見肘。隨著油價上漲推高食物與燃料成本，數百萬嬰兒潮一代可能會無家可歸，或住在房車裡。同時，世界各國乃至整個國家都深陷債務泥淖，美國如今是世界史上最大的債務國之一。

針對應對之道，羅伯特清崎再次呼籲大眾重視財務教育，並質疑現行教育體系未將金錢管理納入核心課程。羅伯特清崎建議投資人可考慮配置黃金、白銀與比特幣等資產，同時持續提升個人理財能力。

此外，羅伯特清崎也提醒，網路平台如YouTube雖提供豐富學習資源，但資訊品質參差不齊，投資人需審慎判斷，避免誤信不實內容。

羅伯特清崎最後強調，個人財務未來應由自己掌握，而非受他人影響，並呼籲民眾提前做好準備，以因應潛在的經濟挑戰。

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