是你嗎？台中這家美廉社 幸運兒花不到百元中了1千萬

台中大里區東明路的美廉社，幸運開出1、2月統一發票特別獎1千萬元。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕今年1、2月統一發票中獎號碼已經公布，其中1千萬元特別獎中獎號碼為87510041，可兌領的共有14張，其中一位幸運兒在台中大里區東明路293號的「美廉社」購買52元的食品就幸運中了1千萬元，店員證實開出千萬大獎，民眾得知都說超幸運的。

財政部已公布今年1、2月統一發票特別獎1千萬元中獎號碼為87510041，特獎200萬元中獎號碼為32220522，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定的發票，可兌領特別獎及特獎的中獎發票分別為14張及19張。

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其中一張1千萬特別獎，由台中大里區東明路293號的「美廉社」開出，這位幸運民眾只花了52元購買食品就中了1千萬元，真的超幸運。

這家美廉社店員表示，已經接獲通知，確實開出統一發票1千萬大獎，這也是東明店第一次開出千萬特別獎，不過不知道這位幸運兒是誰，提醒有來店裡消費的民眾記得對獎。

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