長輩走了未留遺囑！彰化未辦繼承土地3884筆、建物155棟 最慘下場曝光

隨著人口老化、少子化，加上戰後嬰兒潮世代逐漸凋零，繼承案件逐年增加，卻也衍生不少未能如期完成繼承登記的問題。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣今年度逾期未辦理繼承登記的不動產，將自7月1日起列冊管理15年。縣府地政處清查，今年共有3884筆土地、155棟建物尚未完成繼承登記，目前正進行為期3個月的公告作業，提醒相關繼承人把握時間辦理，別讓自己的產權睡著了。

彰化縣地政處指出，在公告期滿仍未完成繼承登記的不動產，將依《土地法》列冊管理，若滿15年仍無人申辦，將移由財政部國有財產署公開標售，標售價款超過10年未領取，最終將歸國庫所有。這樣的情況，近年越來越常見。

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縣府表示，隨著人口老化、少子化，加上戰後嬰兒潮世代逐漸凋零，繼承案件逐年增加，卻也衍生不少未如期完成繼承登記的問題。彰化縣近幾年，每年未辦繼承的不動產案件數量，至少都有3、4000件以上。

常見原因包括長輩過世未立遺囑，子女誤以為「繼續住就沒事」，或是繼承人分散在國內外，彼此聯繫不易，甚至因為共有產權分配意見談不攏而拖延。地政處也提醒，除日治時期家產繼承的特殊情況外，現行民法規定繼承權不分性別，男女皆有平等的繼承權利。

若繼承人眾多、短期內難以完成遺產分配協議，地政處建議，可先由部分繼承人代表全體，申請登記為「公同共有」，待協商完成後再辦理分割登記。地政處呼籲，民眾若收到未辦繼承通知，應儘速完成遺產稅申報並申請繼承登記，以免權益受損。

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