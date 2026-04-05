超越義、法！台灣外匯存底近20兆全球第7 南韓跌出10名外

初次上稿04-04 23:40 更新時間04-05 07：01

台灣外匯存底達6055億美元。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美元持續走強，南韓動用外匯存底捍衛韓元，使南韓外匯存底跌出全球前10名，為2000年來首次。而台灣外匯存底6055億美元（台幣19.4兆元），位居全球第7，超越義大利、法國與沙烏地阿拉伯。

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韓媒中央日報報導，南韓銀行（BOK）3日指出，截至3月底，南韓外匯存底4236.6億美元，較前一月減少39.7億美元，為11個月以來最大單月減額，反映美元走強，導致以其他貨幣持有的資產價值降低。

一名BOK官員說，「外匯存底的下降主因是3月美元走強，導致以其他貨幣持有的資產轉換成美元時，價值縮水」。他補充，「政府也動用一些儲備，穩定外匯市場，包括以國民年金公團（NPS）進行貨幣互換交易」。

與其他國家相較，截至2月底，南韓的外匯存底4276億美元，排名全球第12。儘管2月南韓外匯存底月增17億美元，但義大利與法國排名已超越南韓。

BOK將此歸因於節節上升的金價。南韓是以金價購買成本計算外匯存底，而義大利與法國則以黃金市價計算，這兩個國家的黃金儲備分別居全球第3與第4。

外匯存底全球排名依序為：中國（3.43兆美元）、日本（1.41兆美元）、瑞士（1.11兆美元）、俄羅斯（8093億美元）、印度（7285億美元）、德國（6633億美元）、台灣（6055億美元）、義大利（5012億美元）、法國（4950億美元）、沙烏地阿拉伯（4763億美元），以及香港（4393億美元）。

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