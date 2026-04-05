中國國航北京平壤航線暫停6年 復飛1次竟然停運了

初次上稿04-04 22:13 更新時間04-05 07：03

中國3月30日恢復由北京直飛平壤航線，僅復飛一次就停運了。（圖取自中國駐北韓大使館官網）

〔財經頻道／綜合報導〕中國國際航空公司北京往返北韓平壤的直航航線，暫停6年後，今年3月3月30日恢復運行，竟傳出4月將暫時停飛，引來許多網友群嘲，「中國人是壞不是傻」、

「所以說粉蛆根本不是蠢是壞」。有人更直言：「自取其辱」、「總是逆天而行，倒車帝（指習近平）不是浪得虛名」。

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韓聯社報導，中國國航北京首都機場直飛平壤順安機場的航班（CA121），3月30日起恢復運作。這是該航線時隔6年重啟。復航當天，搭乘班機的旅客僅10多人。

不過，才剛剛復航的中國國際航空北京至平壤定期直飛航線，4月將暫時停飛。中國國航工作人員並未回答航線取消的具體理由和復航日程，僅表示，原計劃6日執飛的雙向航班被取消，13日、20日、27日的運行日程尚未確定。

5月航班雖已安排上線，但機票屬於無法購買狀態，4月航班原先無法購買，後轉為停飛，該航線何時復航尚不得而知。

報導稱，由於國際油價飆升，中國國航可能認為難以維繫需求不大的北京至平壤航線。一消息人士表示，在戰爭導致油價暴漲的情況下，定期營運缺乏乘客的航線並非易事。該航線因象徵徵意義而重開，目前暫時停運。

此事引來許多網友留言稱：「傻子沒有想像的多」、「中國人是壞不是傻」、「所以說粉蛆根本不是蠢是壞」、「為什麼要停，那些間諜不要坐嗎」。

還有人嘲諷：「不對啊，網路媒體上那麼多粉紅熱愛朝鮮，熱愛金將軍，他麼為什麼不去平壤參與建設？」有人則直言：「自取其辱」、「總是逆天而行，倒車帝不是浪得虛名」。

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