恐拖垮你的晚年！專家揭退休族「最該立刻脫手」5樣東西

專家建議退休後優先考慮出售5個項目，讓財務更寬裕。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕退休生活應該更簡單，而不是更昂貴。然而，美國理財網站《GOBankingRates》指出，對許多嬰兒潮世代而言，留著某些物品，往往會在不知不覺中侵蝕積蓄，甚至限制生活的彈性。無論是出於習慣、情感或自尊，有些東西其實已不再適合繼續持有。將它們出售，是為了讓未來更輕鬆、更自由，也更有財務保障。以下是5樣即使再難割捨，也建議退休後優先考慮出售的項目。

1.大房子：許多退休族基於習慣或情感，選擇繼續住在大房子裡。然而，隨著年齡增長、行動力改變，多樓層且空間過大的房子，往往從「舒適」變成「負擔」。投資顧問Stephen Akin表示，他與妻子出售了自住房，進而也處理掉其他資產，例如帆船。他說「即使心裡不捨，放手那些曾經重要的東西，其實是可以做到的。生活品質的提升非常明顯，而變現後的資金也能讓財務更寬裕。」

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2.高級車：退休後，擁有多輛車往往變得沒有必要，而高級車更可能帶來隱形的高成本。縮減為一輛實用車，可以有效降低油費、保險、維修與牌照費用，同時仍能滿足日常需求。退休規劃專家Steve Sexton建議，「如果夫妻都已退休，可以考慮只保留一輛車，節省各種開支。高級車的維護與保險成本，未必符合簡約退休生活的需求。」

3.事業：對許多人而言，事業代表多年努力與身份認同。但若持續經營過久，反而可能降低其價值。在適當時機出售，不僅能保住成果，也能讓自己更輕鬆地進入退休生活。企業顧問Andy Cagnetta表示，「許多客戶在賣掉事業後，反而感到如釋重負。因為他們終於擁有流動資金，可以旅行、投資或支援家人，而不再承受日常經營壓力。」

4.收藏品：不少退休族累積了數十年的收藏，例如茶具，認為未來會有人接手。但如果沒有明確的繼承人或買家，這些物品最終可能被當作二手品甚至垃圾處理。專家建議，可以保留少數最喜歡的，其餘則提前出售或贈送給真正懂得其價值的人。規劃師Karin Christenson指出，「如果沒有真正感興趣且有空間的繼承人，你精心收藏的物品，很可能最後進入二手店或被丟棄。而你自己，反而是最適合替它們找到新主人的人。」

5.運動裝備：許多人會把年輕時使用的運動器材留著，出於情感或期待未來還會再用。但隨著生活型態與身體狀況改變，這些物品往往變成佔空間的雜物。整理專家Mindy Godding直言，「你的膝蓋可能早就不想再碰那些滑雪板了。」她補充，「運動器材更新速度很快，我們常因為期待或回憶而保留它們，但實際上早已不再使用。」

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