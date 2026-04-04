載著伊朗石油的油輪遭爆「棄印投中」 60萬桶全送往中國

外媒指出，一艘載著伊朗石油的油輪在即將抵達印度港口之際，突然改道前往中國。示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒指出，一艘被美國制裁的油輪載著60 萬桶伊朗原油，在即將抵達印度港口之際，因支付問題突然改道前往中國。對此，印度官方僅證實正從伊朗等國購買石油，否認因支付問題阻礙原油採購，並強調「海上貨物在航行途中，可能會根據貿易優化和運營靈活性而更改目的地」。

《彭博》披露，「平順號」（Ping Shun）本周稍早曾顯示將抵達位於印度瓦迪納爾港（Vadinar），隨後大幅轉向南方。不過，這類航向訊號並非最終決定，隨時可能更改。

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根據船舶追蹤機構 Kpler 數據，「平順號」於 2025 年遭到美國制裁，該船目前正向中國東營市 （Dongying） 發出航運信號。

報導說，自 2019 年 5 月起，印度因應美國制裁停止進口伊朗原油。儘管川普針對已在海上航行的伊朗貨物給予暫時豁免，但支付、運輸及保險等問題，讓交易伊朗原油這件事極為複雜。

對於伊朗油輪改往中國一事，印度石油暨天然氣部（Ministry of Petroleum and Natural Gas, MoPNG），4日在社群平台發文稱，關於一批伊朗原油因「付款問題」被從印度瓦迪納爾港（Vadinar），轉運至中國的報導和​​社群媒體貼文與事實不符。

石油暨天然氣部強調，印度從40多個國家進口原油，各公司可依商業考量彈性選擇不同來源及地區的石油。在中東供應中斷的情況下，印度煉油商已確保其原油需求，包括從伊朗進口；而且，與流傳的謠言相反，進口伊朗原油不存在任何付款障礙。

石油暨天然氣部說，關於船舶改道的說法忽略了石油貿易的運作方式。提單上通常只標明預計卸貨港目的地，「海上貨物在航行途中，可能會根據貿易優化和運營靈活性而更改目的地。」

石油暨天然氣部還證實，伊朗液化石油氣已抵達，一艘載有約 4萬4000 噸液化石油氣的船隻，目前正在芒格洛爾（Mangalore）卸貨。

《彭博》指出，這份聲明罕見地公開承認印度與伊朗的能源連結。由於美國的制裁，印度一度放棄與伊朗的能源關係，隨著中東戰爭爆發以及華盛頓隨後給予的豁免，允許印度購買海運伊朗原油，雙方的能源連結開始復甦。由於德黑蘭仍受到嚴格的制裁，煉油業一直在努力應對貿易、運輸和銀行的各種安排。