油氣供應穩！中油啟動7月調度 經長:核能若重啟優先取代燃煤

經濟部長龔明鑫（中）主持能源、塑化供應記者會。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中東戰爭開打超過一個月，外界擔憂台灣油氣供應。經濟部長龔明鑫4日親自召開記者會說明油氣調度最新進展，石油安全存量維持140天以上、天然氣也超過11天，同時中油已啟動7月天然氣調度。中東事件讓各國能源配比檢討，他也說明，台灣目前有變數存在核能，未來看供需狀況，若可啟用會優先取代燃煤。

經濟部已全面盤點至6月前受荷姆茲海峽封鎖影響船班，其中46%改洽由紅海出口，54%增購自澳洲及其他地區現貨以補足缺口，整體石油安全存量持續維持在140天以上。

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天然氣也主動尋找替代氣源，94%透過緊急採購現貨氣源補足，3%積極洽長約供應商提前交貨，另有3%與亞洲同業換貨，使天然氣安全存量持續維持在11天以上。

中油董事長方振仁進一步說明，全球天然氣約2成經過荷姆茲海峽，不能出來「價格勢必很大衝擊」，天然氣現貨價格戰後約上漲100%，原油則是比較集中在波斯灣地區生產，但中油在六月底以前都適當處理，包括與美國的新氣合約年供應120萬噸，七月油氣相關調度也已開始進行。

對於卡達天然氣設施受到戰事波及，他說明，中油與卡達方面接洽，受損程度約17%，的確要花相當時間才能啟用，即便是戰後要復原，也有相當時間，根據報導，至少需三到五年。中油持續與卡達方接洽，掌握評估報告。

中油先前取得「卡達能源液化天然氣NFE 公司」5%股權，方振仁指出，原預計今年9月第一艘氣船會到台灣，但受戰事影響人員已撤離，目前確定這座新廠，沒有遭到破壞，也有部分工程人員回到現場。

中東戰火下，氣源分散、能源配比再次成為焦點。龔明鑫指出，美氣比預計從10%到2029年增至25%，持續擴大美、澳等「非中東氣源｣。有關配比部分，他說，到2034年我國的新增天然氣機組都已規劃、會持續進行，再生能源部分包括離岸風電3-3已對外公布，希望能如期如質上路。他坦言，「現在有變數是核能」，台電已提出再運轉計畫，並且進行自主安檢，但能不能通過「還不確定」，等自主安檢告一段落會提到核安會，由核安會決定是否讓台電重啟。

他說，屆時能源結構就會有「不一樣結果與改變」，目前就是既有計畫都做好，所有能源只要安全、污染問題有相當程度控制與解決，「儘量可以有的部分，就實施」。而外界關切核能若重啟，取代火力中的燃氣或燃煤，龔明鑫僅說，要看供需狀況，真的可以取代，會優先考慮燃煤。

龔明鑫還透露，因中油長期與油氣供應商關係良好，台灣的國際間信任關係很好，有能源大國的部長跟台灣視訊時傳達，會全力支持台灣天然氣需求，另外有國家釋出戰略儲油，若有需要也可以協助台灣，他強調，台灣在國際間因為過去信任關係，算是有人緣，有需要人家都願意幫忙，請民眾安心。

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