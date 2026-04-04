砸420萬退休金！阿北開餐廳「迎事業第二春」 結局好悲慘

日媒以真實案例揭示，在規劃退休生活時，除了考慮投資或創業機會，也應評估自身能力與風險承受度。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕退休後創業本應是實現夢想的開始，卻可能成為晚年財務危機的開端。日本一名60歲男子在退休後，砸1500萬日圓（約新台幣287萬元）退休金投入開設餐廳，然而，信心滿滿卻換來連月虧損，短短時間內資金狂縮水。不僅拖累家庭經濟，妻子眼看存款不斷蒸發、未來步步逼近破產邊緣，幾近崩潰。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，A女士（60歲，化名）表示，她的丈夫曾在大型企業服務多年，退休時領取約2200萬日圓（約新台幣421萬元）退休金，隨即決定實現長年夢想，開一家餐廳，供應正宗的咖哩飯，因為咖哩飯是他多年的愛好。

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他投入約1500萬日圓（約新台幣287萬元）用於頂讓店面、裝潢與購買設備。儘管A女士強烈反對，擔憂老後資金不足，但丈夫仍堅信自身品味與料理實力足以成功。

然而，由於店址選在距離車站較遠的住宅區，來客數始終無法提升。開業初期雖有親友捧場，但3個月後客源急遽下降，甚至出現整天僅有零星客人的情況。加上租金、水電與食材成本持續支出，店鋪陷入長期虧損。

隨著虧損擴大，夫妻只能動用存款填補缺口，原本用於老後生活的資金不斷縮水。此外，餐飲業的高強度工作也對身體造成負擔，丈夫開業半年後即出現腰痛問題，妻子被迫加入店內協助，長時間站立與繁重工作進一步加劇壓力。

目前，夫妻手中可動用的老後資金已降至約500萬日圓（約新台幣96萬元）。妻子多次勸說收店止損，盼能在資金尚未耗盡前重整生活，但丈夫仍不願放棄創業夢想，導致家庭衝突不斷升高。

A女士每個月看到銀行帳戶餘額減少，都會感到焦慮不安，認為照此下去，她晚年將面臨破產的風險。A女士說，她丈夫仍然無法接受現在只是一個普通老年人的現實，因為她失去了在大公司工作的聲望。

和A女士的丈夫一樣，許多人選擇創業是為了實現長久以來的夢想或愛好。然而，如果沒有計劃就將一大筆退休儲蓄投入市場，則存在著巨大的風險。專家指出，近年來高齡創業人數持續增加，許多退休族選擇將興趣轉為事業。然而，若未進行充分市場評估與資金規劃，貿然投入大筆退休金，可能使原本穩定的老後生活陷入風險。

此案例也提醒，退休後的資金規劃不僅關乎夢想實現，更攸關長期生活安全，任何重大決策都需謹慎以對。

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