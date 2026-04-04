籲川普全面封殺中國汽車 美參議員：墨加組裝也須阻絕

美國參議員敦促川普，全面禁止中國汽車進入美國。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕3名美國民主黨參議員3日敦促美國總統川普，禁止中國車企在美國建廠，並阻止在墨西哥或加拿大組裝的中國汽車進入美國市場。

《路透》報導，參議員鮑德溫（Tammy Baldwin）、斯洛特金（Elissa Slotkin）與舒默（Chuck Schumer）致函川普說，「我們必須清楚了解，邀請中國車企在美國設廠，將賦予其美國車企無法逾越的經濟優勢，並引發一場不可逆轉的國安危機」。

請繼續往下閱讀...

白宮回應說，「儘管川普政府致力為美國的工業復興爭取更多投資，但任何認為我們將因此在國家安全上讓步的想法，都是無稽之談」。

今年1月間，川普說，他對於中國車企在美國設廠抱持開放態度，他在底特律經濟俱樂部（Detroit Economic Club）上說，「如果他們希望來建廠，並且僱用你、你的親友、鄰居，那就太好了，我很樂意」。

目前，中國汽車在美國面臨100％關稅等嚴重壁壘，不過，根據近期調查顯示，美國消費者對中國汽車越來越有興趣。

這3名參議員指出，「儘管中國車企在美國設廠，可創造組裝以及臨時的營建工作，但這少量的工作無法抵銷流失的工作」。

他們提到，2月間中國車企巨頭比亞迪曾被短暫列入協助中國軍方的企業名單中，「政府應毫不遲疑的將比亞迪與其他中國企業認定為與解放軍有關的實體」。

報導指出，拜登政府以蒐集美國車主敏感資料，引發國安疑慮為由，針對中國車企實施一系列規範，形同自2025年1月起禁止中國汽車在美國銷售。

相關禁令獲得美國車企與其他汽車產業組織的大力支持。上月，幾乎代表所有美國主要車商的汽車產業協會敦促美國政府，在川普與中國國家主席習近平5月會面之前，阻止中國車企進入美國。

近日共和黨參議員莫雷諾（Bernie Moreno）矢言，他將提出法案，以「徹底阻止美國汽車進入我們的市場，包括硬體、軟體與合作關係」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法