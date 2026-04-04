塑膠袋飆漲3成！經部啟動平價專案月供12.5億個 盼「不再漲價」

產發署副署長鄒宇新說明，經濟部協調業者，使塑膠袋產量每月可增加5000噸（約12.5億個1斤塑膠袋）。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕塑膠袋之亂引爆民怨，經濟部長龔明鑫4日對外說明，因中油四輕提前開爐，可供應給台塑、台聚等生產0.55萬噸的塑膠粒，換算可生產12.5億個一斤裝的塑膠袋。他喊話，塑膠袋上游的生產料源無虞，民眾要有用再買；而國際乙烯價格已大漲6成，塑膠袋成本已約漲3成，經濟部啟動平價專案，讓中、下游廠商取得平價料源以穩定生產，也媒合助通路鋪貨順暢，因由政府啟動平價專案，盼能回饋消費者，維持目前塑膠袋價格，「不再漲價」。

產發署副署長鄒宇新解釋，塑膠袋是透過原油進口，中油、台塑化從輕油裂解廠，生產乙烯，再進到台塑、台聚去生產聚乙烯（即塑膠粒），再給下游塑膠加工廠生產。

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鄒宇新指出，國際乙烯價格大漲60%，但台灣掌握的乙烯「比國際低」，其次，塑膠粒產能會繼續提升，不過，三月價格已較二月上漲30%，主因就是乙烯漲價「必須反映成本」。整體來看，塑膠袋因為中油四輕擴廠，每個月至少有5千噸原物料充分供應，可以生產12.5億個一斤裝的塑膠袋。

他補充，部分廠商塑膠袋既有庫存不漲價，但新生產的塑膠袋受原料漲價，約漲30%。他強調，未來平價專案方案還是要中油跟台塑等廠商磋商相關契約，台塑也跟下游廠商有各別契約，盼塑膠袋至少維持目前價格，「不要再漲價」。龔明鑫也強調，因額外料源是中油供應給平價專案，一定要回饋給消費者。

龔明鑫提到，經濟部調查商圈、夜市等民間有部分反映塑膠袋不好買、欠缺，經濟部就透過用平價專案來提供，一定要回饋給消費者。他說，若加上既有庫存，民眾每天至少有10個塑膠袋可用，已確保料源充足，下一步就是要讓各地生產過程順暢，結合通報網媒合、專案媒合等。

塑膠袋之亂何時緩解? 鄒宇新說，當然是越快越好，但涉及到廠商談判合約細節與生產製造時間。龔明鑫也補充，政府一定會適度介入、加快速度，讓整體塑膠袋供應順暢。

經濟部攜手食藥署、商業署、園管局及七大產業公協會，建立「原物料供應通報網」並開設「缺料專線」（02-2701-1669 分機 105-107），積極協助業者進行供需媒合。

針對部分商圈市場出現塑膠袋缺貨現象，經盤點全國350處商圈，共42處表達有部分供貨緊縮情形，另關懷全國1033處市場，共284處市場表達有部分供貨緊縮，將協調製造商優先供貨給商圈及市場，目前已有19處商圈及5處市場提出具體需求數量，經濟部務求在最短時間內穩定全國商圈市場塑膠袋需求。

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