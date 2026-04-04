矽盾造富神話太狂！港媒揭全球銀行湧入台灣卡位

港媒指出，台灣在半導體領域的統治地位，不僅正在重塑全球技術供應鏈，而且正在重塑台灣的金融格局。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕在AI 熱潮推動下，台灣成為全球AI軍火庫，也造就不少富豪。港媒披露，台灣在半導體領域的統治地位，不僅正在重塑全球技術供應鏈，而且正在重塑台灣的金融格局，國際銀行紛紛湧入，瞄準不斷擴大的財富池。

台灣科技繁榮產生的資本，正在向經濟各個層面擴散。（路透）

《南華早報》4日報導，從第一代晶片企業家設立家族辦公室，到散戶投資ETF，台灣科技繁榮產生的資本，正在向經濟各個層面擴散。

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全球金融機構正在透過調整策略來應對，各自瞄準不斷擴大的財富池的不同階層。在私人銀行領域，法國巴黎銀行將自身定位為新晉富裕企業家的長期合作夥伴，幫助他們從集中持有股票，轉向全球多元化投資組合。

法國巴黎銀行財富管理亞洲區行政總裁滕雅諾（Arnaud Tellier）表示，與貿易、傳統製造業和房地產等行業積累的長期財富一樣，第一代科技和半導體相關企業家，正在成為台灣新興超高淨值人群的重要組成部分。

這種轉變正在推動對傳統投資組合管理以外的需求。法國巴黎銀行表示，越來越多的客戶開始採用「家族辦公室」架構，其需求涵蓋繼任計畫、公司治理和跨境協調，尤其是財富與半導體供應鏈集中持有的股權密切相關之下。

新富浪潮正把台灣推向亞洲財富管理中心。（路透）

台灣也在努力將更多資金留在境內。去年7月，台灣在高雄亞灣區設立全台首個「亞洲資產管理中心」財富管理試點專區，引進高資產財管、家族辦公室及金融創新業務。包括法國巴黎銀行在內的 40 多家機構已加入該計劃，以支持更複雜的財富結構。

摩根大通資產管理公司押注台灣快速成長的 ETF 市場，將其視為散戶和富裕投資人參與半導體產業成長的途徑。摩根大通台灣區業務負責人亨利·唐（Henry Tong）也說，整個（AI）產業供應鏈都在這裡，所以他們都是受益者。

台灣ETF市場是亞洲第三大市場，受到股票勁揚和散戶參與度上升的提振。亨利·唐說，台灣投資者有強烈的本土偏好，「人們覺得台積電屬於這裡的每一個人，他們為此感到自豪。」

這種熱情也帶動股市上漲，報導說，台灣加權指數已從2022年的低點上漲約120%，表現優於日本日經225指數和南韓KOSPI。

台積電在德國廠已於2024年8月動土。台積電董事長魏哲家出席（中）。（路透）

在資本鏈更上游，德意志銀行正專注於台灣企業的跨國擴張，特別是那些嵌入半導體供應鏈的企業，因為它們在地緣政治緊張局勢中，正在多元化發展。過去四、五年間，受供應鏈重組和減少對中國依賴的需求所驅動，台灣對歐洲的投資大幅增加。

隨著德國半導體產業的重大投資，這一趨勢也在加速發展，其中包括台積電在德勒斯登投資 100 億歐元（108 億美元）的工廠，該工廠正在吸引整個供應商、工程師和服務提供者生態系統進入歐洲。

德意志銀行將此視為結構性機會。它是唯一一家在台北和德勒斯登（重要的半導體中心）均設有分行的國際銀行，這使其在把握與這些專案相關的資金流動方面擁有獨特的優勢。德意志銀行台灣區總經理詹翠芳（Cynthia Chan）說，我們看到台灣企業對投資德國的興趣日益濃厚。為了滿足市場需求，德意志銀行計劃在未來三年內擴大其台灣團隊，尤其是在現金管理、外匯和諮詢等領域，因為越來越多的台灣企業走向全球化。

當被問及人工智慧驅動的繁榮能否持續時，高階主管們表現得信心十足，儘管包括最近的中東危機在內的地緣政治緊張局勢給全球市場帶來了波動。台灣股市在區域內表現突出，台積電指數比鄰近的亞洲股市更具韌性，這得益於台積電的權重較大以及對先進晶片的持續需求。詹翠芳強調，AI越強大，半導體產業就會越強大。

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