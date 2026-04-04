中東有事、土耳其有事？兩週狂拋118噸黃金原因曝光

土耳其央行近期拋售黃金。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕最新統計顯示，土耳其央行上週黃金儲備減少69.1噸，過去兩週該國黃金儲備累計減少已超過118噸。外媒指出，由於中東戰爭導致全球能源價格飆升，土耳其正動用黃金儲備穩定本國金融體系。

《Mining》等外媒報導，土耳其央行上週黃金儲備減少69.1噸，降至702.5噸，創下2013年有記錄以來最大單週降幅；過去兩週累計降幅已超過118噸，凸顯出土耳其在匯率與流動性壓力所面臨的嚴峻局面。

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報導指出，由於伊朗戰爭引發市場劇烈波動，央行已決定通過出售或掉期黃金儲備，換取里拉和外匯資金，以增強市場支撐能力。三名銀行業人士估算，上週減少的黃金中，約26噸爲央行直接出售，另有約42噸被用於掉期交易（Swap Transaction）。掉期交易指交易雙方約定在未來某一期限，相互交換各自持有的資產或現金流的交易形式。

土耳其央行行長卡拉漢（Fatih Karahan）在赴倫敦與投資者會面前表示，該行當前策略是主動的、靈活的且可控的。在外匯市場承受劇烈壓力的時期，利用黃金支持的交易工具來管理流動性，是一項必要手段。

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