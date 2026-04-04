水庫解渴入流量達9550萬噸 新竹、中部水庫蓄水率有望破4成

經濟部今天召開記者會，次長賴建信（右4）說明水情狀況。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕今年水情狀況嚴峻，不過，最新一波鋒面到來，已有稍微緩解旱象。經濟部次長賴建信4日說明，最新一波鋒面替新竹、苗栗地區帶來相當的雨量，水利署預估對全國的水庫估計入流量達9550萬噸，目前已是減壓供水黃燈的新竹地區，蓄水率更有望回升到45%或50%。

經濟部今天召開「油價調整結果說明暨因應中東情勢—能源及塑化產品穩定供應措施」記者會，外界也關切水情變化。目前新竹地區已是減壓供水的黃燈、台中則是水情提醒的綠燈。

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賴建信說明，最新一波的降雨，在新竹、苗栗地區降下相當的雨量，根據氣象署預報，這波降雨可能持續到下周一、下周二。水利署預估，這波鋒面對全國水庫的入流量達到9550萬噸，新竹（寶山水庫）蓄水率可從24％，回升到45％或是50％，至於中部鯉魚潭水庫也可恢復到4成以上。他強調，後面會慢慢回升。

因應水情狀況，經濟部也已成立應變小組因應，賴建信強調，降雨對水庫是好處，但也有防災的部分要注意，水利署今凌晨三點已開設應變小組，有些地方短時強降雨超過114毫米，遠大於部分都市地區的排水能力，根據掌握到71處淹水，目前已全數退水。

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