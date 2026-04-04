曼德海峽恐癱瘓？伊朗議長PO文曝光了

曼德海峽的衛星照片。（美聯）

〔財經頻道／綜合報導〕荷姆茲海峽遭到伊朗封鎖之後，僅允許少數「友好國家」相關的船舶通過。近日則出現新跡象，根據彭博披露，法國貨櫃船已成功通過荷姆茲海峽，這是伊朗戰爭以來首艘西歐船隻。不過，另一個運輸動脈似乎正陷入風險，伊朗國會議長突然在社群平台發文提問：「哪些國家和公司通過該曼德海峽（Bab-el-Mandeb Strait）的運輸量最大？」。對此，伊媒直指，伊朗暗示將對敵對勢力施加巨大壓力。

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）3日在社群平台X發文提道：「全球石油、液化天然氣、小麥、米和化肥運輸，有多少比重經由曼德海峽？」，接著又提問：「哪些國家和公司通過該海峽的運輸量最大？」

請繼續往下閱讀...

對此，伊朗媒體《Press TV》指出，伊朗封鎖荷姆茲海峽禁止敵方船隻通行，已經給對手施加了巨大壓力。如今，伊朗最高立法者暗示，如果封鎖另一個重要的咽喉要道-曼德海峽，可能會給對手施加更大的壓力。

報導提及，近日，葉門武裝組織（指青年運動，又譯胡塞武裝）的一名高級官員表示，所有選項仍在考慮之中，包括關閉曼德海峽。

外界擔憂曼德海峽恐遭封鎖。（圖取自Visioner X帳號）

報導解釋，曼德海峽連接紅海與亞丁灣和阿拉伯海，透過蘇伊士運河成為連接亞洲、非洲和歐洲的重要門戶。根據近期數據，每天有超過800萬桶石油和58艘液化天然氣運輸船，通過該海峽。亞洲和歐洲之間約40%的貿易經由此航線運輸。

另外，曼德海峽還承載著全球約 20% 的海上稻米貿易、20% 的海上小麥貿易和 40% 的海上化肥貿易。每年透過該航運輸的貨物和服務價值估計超過 8000 億美元。

報導強調，曼德海峽運輸中斷都可能迫使船舶繞道好望角，使航程增加八到九天，並推高歐洲和亞洲的運輸成本、保險費和商品價格。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法