中油大林煉油廠火災 中油致歉:不影響民生用油供應

中油大林廠火警。（高市環保局提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕中油大林煉油廠昨（3）日下午發生媒裂處理工場E-2210換熱器洩漏火警事故，經消防人員徹夜全力搶救，火勢於今（4）日上午6點30完全撲滅。中油對於造成居民的不便深感抱歉，後續將針對事故根本原因詳細調查，並持續強化設備檢查及各項工安工作。中油說明，此事件不影響民生用油供應。

中油表示，3日下午煉製事業部大林煉油廠媒裂處理工場E-2210換熱器洩漏，該工場現場人員於13點48分安全巡查時發現該洩漏處無法止漏，立即進行通報並依照標準作業程序進行安全停爐作業，14點15分停爐作業過程中疑似油氣洩漏引發火警，大林廠立即啟動緊急應變機制，同時廠內消防隊及相關支援人員已於第一時間趕往現場，並由高雄市消防隊協助滅火作業。火勢於3日15點20分獲得控制，並於今（4）日清晨6點30分完全撲滅，現場無人員傷亡。

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有關油品生產與調度方面，中油表示，汽、柴油等民生用油庫存充足，供應無虞。中油刻正進行事故調查，釐清換熱器洩漏之確切原因，並與高雄市政府保持密切聯繫，確保資訊透明。中油對此次事件造成鄰近居民之不便與不安深表歉意，未來將持續強化設備檢查及各項工安工作，媒裂處理工場將於相關主管機關確認安全無虞的前提之下復工。

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