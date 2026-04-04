78歲阿嬤月領1萬年金節儉生活 背後竟藏「不愁吃穿秘密」嚇壞兒

日本一名月領7萬日圓年金、極度節儉的婦人，背後藏著刻意隱瞞的財務真相。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕高齡者的經濟狀況往往難以從表面判斷。日本一名月領7萬日圓（約新台幣1.3萬元）年金、過著極度節儉生活的78歲老婦人，平時穿著樸素、少外食，購物多選擇特價品，竟暗藏每月32萬日圓（約新台幣6萬元）穩定收入，讓兒子當場震驚。多年來的「拮据形象」背後，是一段刻意隱瞞的財務真相。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，78歲的的和子（化名）喪夫後獨居多年，每個月大約有7萬日圓（約新台幣1.3萬元）的退休年金，平日生活節儉，穿著樸素、少外食，購物多選擇特價品，給人經濟拮据的印象。她的兒子修（化名）長期認為母親僅靠微薄年金維生，甚至多次提出金錢援助，卻屢遭婉拒。

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直到一次談及房屋修繕費用時，母親才坦言，除了年金外，尚有來自已故丈夫留下的出租公寓，每月約32萬日圓（約新台幣6萬元）的租金收入。該物件由不動產公司代為管理，近年出租狀況穩定。

為何長期不向家人說明收入來源，和子表示，主要是不希望引起他人過度關注或依賴。她指出，不動產收入雖看似穩定，但仍需面對維修支出與空屋風險，並非可自由支配的資金，因此持續維持節儉生活。此外，她也坦言，一旦讓他人得知具備一定資產，可能改變周遭人的態度，甚至產生不必要的期待。

修表示，過去一直以為母親生活困難，直到真相揭露，才意識到自己對老年生活的理解過於簡化。他坦言，比起收入金額，更讓人震驚的是母親長期獨自承擔資產管理與生活安排。

專家指出，隨著高齡獨居人口增加，家庭間的經濟差異擴大，建議子女在關心父母生活時，應透過溝通了解實際狀況，同時尊重其財務自主權。此案例也反映，老後生活並非單純由收入高低決定，如何平衡經濟、安全感與人際關係，仍是現代社會的重要課題。

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