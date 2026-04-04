找小13歲嫩妻再婚！65歲阿公退休金被掏空、每月倒貼8萬元變ATM

不少人在退休後面臨孤獨與生活規劃壓力，選擇再婚尋求陪伴，但若忽略財務與價值觀磨合，恐讓退休金陷入風險。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕不少人在退休後面臨孤獨與生活規劃壓力，選擇再婚尋求陪伴，但若忽略財務與價值觀磨合，恐讓退休金陷入風險。日本一名65歲退休男子，原本擁有約2500萬日圓（約新台幣510萬元）退休金與穩定年金收入，卻在再婚小13歲嫩妻後，家庭支出面臨失控，導致資產快速縮水，甚至陷入每月赤字，凸顯熟年再婚背後的理財隱憂。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，理財規劃師小川洋平分享了改編自真實案例的故事，曾在大型企業擔任部長、65歲退休的山本浩司（化名），在職時期收入優渥、地位穩固，是職場上備受肯定的人物，然而他的私生活並不順遂，浩司在45歲離婚後長期單身，雖然全心投入工作紓解寂寞，但到了50多歲後期，「是否要一個人度過晚年」的焦慮逐漸加深。

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於是他透過婚友社尋找伴侶，在58歲時與小13歲的美香（化名）相識並再婚。當時45歲的美香曾離婚，但外貌看起來就像30多歲一樣，還育有一名國中女兒，並自行經營美容沙龍。再婚初期，浩司沉浸在新婚生活的喜悅之中，對於重建家庭充滿期待，不僅主動負擔繼女教育費，也對美香的事業提供資金支持，將家庭經濟責任幾乎一肩扛起。

然而這樣的幸福並未持續太久。退休後，浩司的收入轉為年金，每月約20萬日圓（約4.08萬元新台幣），還擁有約2500萬日圓退休金與其他存款，理論上足以過著穩定生活。

但問題在於，家庭開支並未隨之調整，由於家計長期由浩司負擔，美香幾乎未將收入投入家庭，以至於退休金入帳後，美香的花費反而更加闊綽，，包括高價旅遊與數百萬日圓的事業投資，導致家庭每月出現近40萬日圓（約8.16萬元新台幣）赤字，退休金迅速流失。

即使浩司試圖與美香討論節流與財務調整，仍因溝通不良而難以改善，使財務壓力持續累積，「只要談到錢，她就會不高興，根本無法討論……」，離婚的念頭曾浮現，但「再次變回一個人」的恐懼讓他卻步。最終，浩司逐漸淪為維持家計的「提款機」。

像浩司這樣，因再婚導致晚年財務崩潰的案例並不少見。特別是長期單身者，往往因孤獨感強烈，在尚未充分了解對方金錢觀與價值觀前，就快速投入關係。若本身具備經濟能力，也容易不自覺承擔對方甚至其家庭的生活負擔。

但婚姻本質上會大幅影響人生財務規劃，一旦離婚，可能面臨財產分配與年金分割，導致資產大幅縮水。小川洋平建議，熟年再婚前應優先進行完整的財務規劃與溝通，而年齡差距較大的伴侶，也需評估年金領取時間差與長期資金配置，避免未來現金流出現斷層。

小川洋平指出，真正的晚年安心，不只是擁有多少資產，而是建立「可持續的生活模式」。而在伴侶選擇上，是否能共享這樣的生活規劃，將成為關鍵，在人生重要決策之前，與其急於尋求陪伴，不如先誠實面對自身需求與風險，審慎評估，才能避免讓一時的安心，變成長期的不安。

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