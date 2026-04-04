全球央行黃金數據大公開！歐洲「這國」目標囤700噸黃金、成最大買家

世界黃金協會公布最新報告，顯示經過1月份的低迷後，全球央行2月購買黃金速度有所回升。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕世界黃金協會（World Gold Council）公布最新報告，顯示經過1月份的低迷後，全球央行2月購買黃金速度有所回升。統計發現，2月最大的央行黃金買家為波蘭國家銀行（National Bank of Poland），增持20噸黃金，土耳其央行則是最大賣家，賣出了8噸黃金，據報導，土耳其央行黃金儲備的減少，主要源自該國政府國庫持有量減少，而非央行的直接操作，央行本身未動用黃金。

世界黃金協會指出，全球央行在2月仍然堅持黃金累積策略，淨購買量達 19 噸。這比1月份的低迷有所回升，但仍低於 2025 年報告的每月平均26噸。今年前2個月，全球央行已購買 25 噸黃金，這速度遠低於去年同期的50噸。

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2月的報告顯示，央行黃金買賣集中於以下幾個國家，首先是波蘭，波蘭央行在2月增持20噸黃金，是最大買家，使其黃金總儲備達 570 噸，占總儲備比重升至 31%，該行行長格拉平斯基 （Adam Glapiński）公布的目標是將黃金儲備提升至 700 噸。

而烏茲別克央行的黃金儲備增長速度驚人，2月購買8噸黃金，其儲備量已來到407噸，占總儲備 88%，今年迄今累計購買 16 噸。

再來是馬來西亞國家銀行，其首次連續第2個月淨購買黃金，於2月增持2噸；捷克國家銀行雖然購買量不大，但持續累積，使黃金儲備達 75 噸，占總儲備 7%；中國人民銀行連續第 16 個月購買黃金，使其黃金儲備增加至 2308 噸，占總儲備 10%。

土耳其與俄羅斯央行在2月份的黃金儲備出現最大減少，成為最大淨賣家，土耳其減少8噸、俄羅斯減少6噸。對土耳其來說，其黃金儲備減少，主因是該國政府國庫持有量減少，而非央行的直接操作，央行本身未動用黃金。

世界黃金協會指出，波蘭2月大手筆買入，顯示成熟市場買家需求持續，而捷克、中國與烏茲別克的連續購買則表明穩定需求延續。

同時，東南亞與非洲央行的新進買家加入黃金累積行列，反映新興市場對黃金作為戰略多元化工具的興趣正在擴大。整體而言，全球央行在累積黃金時仍保持謹慎的價格敏感性，但全球對黃金的長期需求仍然穩固。

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