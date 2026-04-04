退休存950萬「金援愛孫」被逼到崩潰 6旬夫妻從勝利組慘跌落

日媒以真實案例揭示，高齡家庭即便無明顯失誤，日常對家人善意的支出也可能累積成大額開銷，消耗老後資金。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕擁有足夠退休金就必定能安享晚年嗎？日本一名6旬夫妻原本擁有5000萬日圓（約新台幣956萬元）存款、年金月收34萬日圓（約新台幣6.5萬元），退休生活應該安穩無憂。然而，隨著長女一家依賴支援，他們全額負擔孫子們的外食費、休閒費、課外活動等費用，反而讓自己的生活節奏與財務急速崩解。曾被視為「勝利組」的晚年，面臨前所未有的困局。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，65歲的健一（化名）曾任職於大型製造業，退休後與妻子和子（化名）兩人共擁有5000萬日圓養老金以及每月34萬日圓年金，本計劃享受穩定的第二人生。然而，在正式退休之際，32歲的大女兒一家搬到了附近，打破了這份寧靜。

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雖然女兒夫妻倆雙雙都有工作，但是他們開始要求健一夫婦幫忙接送孩子、準備晚餐。健一夫婦起初樂意協助，也將週末外食與休閒費用全額負擔，以增進與2名孫子互動。然而，健一說「隨著女兒開始跟我說『還房貸很困難、我想為孩子的教育存錢』之類的話，我們最終不得不自己承擔起支付孫子課外活動費用和換季服裝費用的責任。」

最初健一夫婦每月支出僅約5萬日圓（約新台幣9560元），然而，半年後便翻倍，現已達每月15萬日圓（約新台幣2.9萬元），部分需動用退休存款維持。健一無奈表示「每次電話響起，都擔心下一個要求會是什麼……」。

此外，和子每日從早到晚照顧孫子及處理長女家務，膝蓋的傷加劇，生活壓力大增。雖然孫子是摯愛，但「該付錢的就是爺爺奶奶」這固有模式，已讓兩人心理與經濟雙重負擔。

夫妻倆曾經超過5000萬日圓的積蓄，光是去年就減少了250多萬日圓（約新台幣48萬元）。健一開始想要避免與大女兒一家人接觸，但他又不能拒絕他們的支持，因為他擔心如果拒絕，就會與孫輩斷絕關係。

專家指出，現代高齡者常因子孫需求而動用原本為自己老後準備的資產，可能影響生活品質與心理安全感。建議高齡者即使對象是家人，也應明確規範援助範圍，區分一次性與持續性支出，並預留足夠資金應對醫療、照護及生活維持成本。

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