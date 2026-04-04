退休後到日本鄉下花「10萬元」買房置產！71歲阿伯後悔崩潰了

為了降低退休後居住成本，不少人將目光轉向低價房產，最終卻陷入「賣不掉、回不去」的困境。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕為了降低退休後居住成本，不少人將目光轉向低價房產。不過，日本一名71歲退休男子以僅50萬日圓（約10.2萬元新台幣）購入度假公寓，原以為能省下房租，卻在入住後發現隱藏成本遠超預期，最終陷入「賣不掉、回不去」的困境，凸顯低價房產背後的理財風險。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，71歲的松原隆一（化名）過去長年在製造業任職，65歲退休後獨自迎接晚年生活，他的退休年金約每月11萬日圓（約2.24萬元新台幣），包含退休金在內的金融資產約900萬日圓（約183.6萬元新台幣）。雖不至於陷入生活困境，但「是否要一直支付每個月7萬日圓（約1.42萬元新台幣）房租」的焦慮始終存在。

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一次偶然機會，隆一在網路上看到位於日本新潟縣滑雪勝地「苗場」的中古度假公寓，價格僅50萬日圓，且每年管理費與修繕費約20多萬日圓（約4萬多元新台幣），表面上遠低於租屋成本，於是決定購入並搬遷。

隆一心裡也清楚會有些不便，但仍決定搬遷，初期生活確實如預期，春夏秋氣候溫和，周圍自然環境優美、空氣清新，甚至還能兼職補貼收入，看似是一筆成功的「退休理財決策」。

然而，這樣的想法在第一個冬天到來時徹底改變。

由於地處雪國，日常生活需面對頻繁除雪、交通不便及汽車維護等問題，每天上班前除雪常常要花上1小時以上，更不用說包括雪胎更換、油費增加等開銷，使整體生活成本大幅上升。此外，寒冷氣候導致暖氣費用增加，卻又因節省開支而不敢長時間使用，導致身體狀況變差，連打工兼職也無法穩定進行，進一步壓縮收入來源。

隆一甚至冒出想回到原本的城市生活的念頭，結果一調查後發現，他居住的這類物件幾乎沒有轉售市場，即使想出租也缺乏需求，導致資金被鎖死。同時，隨著建物老化，未來可能還需負擔額外修繕或拆除費用。

隨著春天再次到來，積雪融化，風景恢復平靜，但隆一心中的壓力卻未消散。他說：「這已經不是虧損50萬日圓這麼簡單。我太衝動了，現在既賣不掉，也回不去，只能暫時繼續住下去。」

報導指出，想降低居住成本，是許多人的共同心聲。然而，若只因價格便宜就做決定，可能會面臨預料之外的風險。比起「先買再說」，更重要的是：「為什麼會這麼便宜？」只有理解低價背後的原因，才能避免讓原本的理想生活，變成難以承受的負擔。

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