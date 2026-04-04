黃金一路跌還能買嗎？ 滙豐分析師全說了、完整解讀中長期趨勢

儘管近期金價表現不如預期，但滙豐分析師對未來6個月的黃金保持正面看法。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕滙豐銀行（HSBC）大宗商品策略師Willem Sels與Lucia Ku指出，儘管近期金價表現不如預期，但由於跨資產相關性上升，黃金作為投資組合分散工具的價值反而更為凸顯，且其中長期前景依然看多。2位分析師重申未來6個月對黃金的正面看法，並表示該行維持「加碼（Overweight）」配置。

他們指出：「通膨疑慮也導致了利率波動，並引發市場對貨幣政策預期的重新定價。政策制定者可能在一段時間內維持現行利率，之後才會逐步轉向寬鬆。我們仍持續尋求投資等級債券及新興市場本地貨幣債券的優質收益來源，以創造穩定收入。」

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他們說：「然而隨著跨資產相關性上升，我們運用黃金與另類資產來強化分散效果。儘管近期出現回檔，但基於黃金分散風險的功能與避險需求，我們對黃金中長期仍維持看多。」

他們補充指出，仍預期黃金近期的不利因素只是短暫現象，因其基本面仍具支撐力，「在地緣政治不確定性與央行持續買盤的背景下，黃金依然是極具吸引力的投資組合分散工具。」

滙豐在本輪黃金回檔期間，始終維持對黃金的正面評價。滙豐資產管理分析師3月30日指出，2026年的黃金表現更像風險資產，在地緣政治緊張升溫與美元走強的情況下出現明顯下跌，但「去美元化」趨勢仍使其具備長期投資價值。

滙豐首席貴金屬分析師James Steel於2月15日指出，在聯準會政策與美元走勢持續主導需求的情況下，「波動性」將成為2026年貴金屬市場的關鍵主軸。

他進一步指出：「市場上常有人談論金價創新高，我則傾向用實質價格，也就是經通膨調整後的價格來看這問題。目前以今日幣值計算，大約在每盎司3400美元左右，而我們在2025年4月已突破這一水準。黃金已多次創下新高，近期沒有大幅上漲，我認為並不會動搖多頭趨勢。」

他強調：「當市場如此快速上行時，往往會引發劇烈波動。我認為今年的關鍵字就是『波動』，尤其是在黃金市場。」、「即使它（黃金）是避險資產、也是優質資產，並不代表它不會波動。」

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