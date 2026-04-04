48小時就進帳32萬元！30歲上班族靠副業翻轉人生

紐約一名上班族打造副業，成立健康醬料品牌「She’s The Sauce」。（圖擷取自She’s The Sauce網站）

〔財經頻道／綜合報導〕美國紐約一名30歲的上班族格拉布曼（Nicole Glabman），在面對健康與體重壓力時，選擇走上一條不同的路，她一邊在 Uber 擔任廣告相關全職工作，一邊創立健康醬料品牌「She’s The Sauce」，結果產品上線隨即引爆話題，48小時內創下約1萬美元（約新台幣32.25萬元）營收的紀錄。

美國財經雜誌《企業家》（Entrepreneur）報導，格拉布曼創業的起點，來自一種日常卻深刻的掙扎。她坦言，因為多囊性卵巢症候群（PCOS）與體重波動，身邊的人總建議她「不要吃醬料」，認為那只是空熱量，「但我不想放棄喜歡的東西，而是想讓它變得更好。」

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格拉布曼於是開始思考，是否能打造一種不只是低熱量，而是具有營養價值的醬料，她加入了蛋白質與膳食纖維，讓「吃醬」不再是罪惡。這個想法，成為她副業品牌「She’s The Sauce」的起點。

2023年底，格拉布曼在自家廚房展開實驗，反覆測試如何在不影響口感的前提下，加入蛋白質與纖維。同時她也自行研究供應鏈、尋找研發顧問與製造商，逐步將產品從「廚房試驗」推向「量產規模」，整個過程，她只投入約2萬美元（約新台幣62.5萬元）資金，完全是自籌資金。

不過真正的考驗，出現在產品上市後。格拉布曼去年9月開放預購，蜂蜜芥末醬與田園沙拉醬這2款產品在短短48小時內就創下1萬美元營收，看似成功，卻瞬間暴露致命問題：供應鏈根本撐不住。

原本合作的製造商無法應付需求，她被迫暫停銷售、重找工廠，甚至重建整個供應體系。她坦言：「那段時間非常痛苦，因為有訂單卻交不出產品。」最後花了約3個月時間解決問題，同時選擇對消費者完全透明溝通，維持品牌信任。最終品牌在今年1月重新上線，逐步恢復營運。

目前光是蜂蜜芥末醬一項產品，每月營收就可達到約1萬美元，且幾乎全靠自然流量：內容分享、口碑推薦，以及「公開創業過程」累積關注。這也讓她確認一件事：市場確實存在需求，但格拉布曼更清楚，接下來的挑戰不是「有沒有市場」，而是能不能穩定擴張。

格拉布曼目前在全職工作之外經營「She’s The Sauce」，大部分時間在清晨、晚上與週末投入。平日晚上，她會花幾小時處理營運、內容或策略規劃；週末則較彈性，集中於產品開發、物流與拓展業務。她認為，這關鍵在於時間管理：平日保持工作節奏，處理緊急事項；週末專注於長期規劃與深度思考，需要高度紀律。

格拉布曼坦言，對她而言，副業經營上最有成就感的不是營收，而是顧客的回饋。有人告訴她：「這款醬讓我重新愛上吃東西。」也有人說：「我以為我必須放棄醬料，但現在不用了。」這些聲音讓她覺得這不只是產品，而是一種與消費者共同打造的品牌。

談到給其他副業創業者的建議，她的答案非常直接：馬上開始。她指出，很多人花太多時間規劃，卻沒有真正行動，但「進步來自行動，而不是完美。」而另一個重要心態轉變是：不要過度在意他人看法，如果你正在開發新事物，並非所有人都能立刻理解，這並不需要擔心。

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