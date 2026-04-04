怕退休後沒錢！75歲阿嬤「極致節儉」10年後才驚覺：人生來不及了

不少退休族群憂心，如果將來生病或需要入住安養機構時，錢不夠該怎麼辦？（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕不少退休族群憂心，如果將來生病或需要入住安養機構時，錢不夠該怎麼辦？儘管未雨綢繆是好事，但若過度節儉可能會後悔莫及。日本一名75歲阿嬤佐藤惠子（化名）在喪夫後，立即開始過著極度節儉的生活。她手中握有亡夫留下的2500萬日圓（約510萬元新台幣）存款，但整整10年來，一分錢都沒有動用。然而當惠子步入70多歲後期時，留在她身邊的，卻是絲毫未減的存款餘額，以及逐漸失去自由行動能力的身體，讓他相當懊悔。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，惠子回憶10年前丈夫突然離世，留下約2500萬日圓的存款，她將這筆錢定位為「只用於未來照護與醫療的資金」，並要求自己日常生活必須完全在年金範圍內支應。

請繼續往下閱讀...

惠子說：「丈夫過世、只剩下我一個人的時候，我第一個想到的是：『未來到底會花多少錢，完全無法預測。』無論如何，我都要讓現在的存款一元都不減。出於對未來的不安，我做出了這樣的決定。」

不過惠子的退休年金每個月僅約15萬日圓（約3.06萬元新台幣），扣除公寓管理費、固定資產稅與社會保險費後，實際可用的生活費所剩無幾，因此她過起了「極致節儉」的生活。

惠子說：「冬天我會把暖氣溫度調低，靠多穿衣服撐過去；去超市時，為了省下10日圓（約2元新台幣），也會走很遠的路去買更便宜的食材。正因為有丈夫留下的2500萬日圓，我才能安心活下去，所以絕對不能動用，我對此一直深信不疑。」

據稱，惠子在這10年間，從未動用過存款，完全放棄了所有興趣與娛樂，但轉變出現在她75歲左右，由於膝蓋疼痛惡化，她已難以自行長距離行走。

惠子說：「前幾天，我無意間去更新存摺，發現2500萬日圓幾乎一點都沒變。看到那一刻，我突然有種從腳底崩塌的感覺，在自家玄關忍不住放聲大哭。如果是10年前，我還能用這筆錢去追尋與丈夫的回憶。但現在的我，已經沒有體力去旅行，也吃不下什麼大餐。為了未來，我連100、200日圓（約20、40元新台幣）都捨不得花，但到頭來，我竟不知道自己到底為了什麼而忍耐。」

報導指出，像惠子這樣，客觀上擁有充足資產，卻在心理上感到拮据的高齡者並不少見，大多數人對於未來退休生活儲蓄可能不足的來源，幾乎都是「疾病與照護準備」。

所幸惠子的女兒後來對她說：「媽媽，你願意留錢給我，我當然很感謝，但我不希望你過得這麼節省。現在開始改變，也還來得及吧？」在女兒這番話的影響下，惠子終於開始重新檢視自己的生活方式。

報導建議，為未來做準備固然重要，但若因不安而過度節省，反而犧牲了當下的生活時光，這可說是高齡期最大的風險之一。關鍵在於，應將資產明確區分為「應急準備」與「當下享受」兩部分，此外及早與家人討論資產繼承的意願也同樣重要。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法