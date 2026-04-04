荷姆茲海峽「有限度解封」！伊朗允許通行條件、最新LNG船與油輪動向一次看

自週四以來，已有多艘船隻通過荷姆茲海峽。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕航運數據顯示，自週四（2日）以來，3艘由阿曼營運的油輪、1艘法國持有的貨櫃船，以及1艘日本持有的天然氣運輸船已穿越荷姆茲海峽，反映出伊朗對其認定為「友好」船隻放行的政策。伊朗最初在2月底美國與以色列對其發動空襲、導致衝突升級後，關閉了這條約占全球石油與液化天然氣運輸量5分之1的重要航道。隨後伊朗表示，將允許與美國或以色列無關的船隻通行。

《路透》報導，石油與大宗商品市場正密切關注航運是否恢復的跡象。這是因為在過去數週，已有數艘油輪與貨櫃船成功突破封鎖，但隨後往往再度陷入數日的全面停擺。

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法國航運公司達飛海運（CMA CGM）旗下的一艘貨櫃船於週四通過該海峽，這艘法國船隻在進入伊朗水域前，透過AIS（自動識別系統）標示其為「法國船東」（Owner France），藉此向伊朗當局表明其國籍。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）同日表示，唯有外交手段，而非軍事行動，才能重新開放該航道。

根據 MarineTraffic 與 LSEG 的數據，2艘超大型原油運輸船（VLCC）及1艘由阿曼航運管理公司營運的液化天然氣運輸船，也於週四駛離波斯灣。阿曼在攻擊發生前曾居中斡旋伊朗與美國之間的談判，並對在談判仍進行期間發動空襲表達批評。

日本「商船三井」（Mitsui O.S.K. Lines）週五（3日）表示，其共同持有的液化天然氣運輸船「Sohar LNG」已成功通過荷姆茲海峽，成為衝突爆發以來首艘與日本相關、也是首艘完成通行的LNG運輸船。

商船三井發言人拒絕向《路透》透露通行的具體時間，或是否需經過協商。而日本國土交通省指出，截至週五清晨，約有45艘由日本企業持有或營運的船隻仍滯留於該區域。

此外，另一艘由商船三井持有的液化石油氣（LPG）運輸船「Green Sanvi」同樣於週五稍早經由伊朗領海駛離波斯灣。航運數據顯示，該艘懸掛印度國旗的船隻透過AIS標示為「India ship India crew」（這是一艘印度船，船員也是印度人）。

同時，一艘懸掛巴拿馬國旗的超大型氣體運輸船「Danisa」也沿相同路線離開波斯灣，目的地為中國。

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