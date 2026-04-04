台灣未列美方專利藥品優惠待遇國 行政院澄清「打臉說」

行政院發言人李慧芝澄清強調，台美投資MOU與美國最新公布的行政命令，與行政院副院長鄭麗君的說法並沒有衝突，盼外界不要繼續傳播與事實不符資訊。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕有媒體報導及網路評論指出，美國公布藥品232關稅行政命令，未將台灣列為優惠待遇國家，與2日行政院稱「已取得藥品相關優惠待遇」不同，是「打臉行政院」。對此行政院發言人李慧芝昨（3）日深夜再度澄清強調，台美投資MOU與美國最新公布的行政命令，與行政院副院長鄭麗君的說法並沒有衝突，盼外界不要繼續傳播與事實不符資訊。

行政院發言人李慧芝（見圖）澄清強調，台美投資MOU與美國最新公布的行政命令，與行政院副院長鄭麗君的說法並沒有衝突（資料照，行政院提供）

李慧芝澄清強調，鄭麗君2日在行政院院會後記者會中所說明的，是台灣與美國所簽的台美投資MOU中，已納入「學名藥」相關優惠，而美國最新公布的行政命令，是即將對進口到美國的「專利藥」課徵關稅，「學名藥」則暫時豁免將於一年內重新評估，因此與昨日鄭麗君的說法並沒有衝突，更沒有「打臉行政院」一事，盼外界理解，並且不要繼續傳播與事實不符之資訊。

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李慧芝表示，行政院台美經貿工作小組已有說明，根據我國2024年藥品出口統計，出口美國學名藥計新台幣84.72億元，佔整體輸美製劑外銷產值86.5%，此部分屬暫時豁免範疇；而專利藥計新台幣13.2億元，佔整體外銷產值13.5%，目前已規劃設廠。此外，罕見疾病用藥及疫苗部分，初步分析並無國產藥外銷美國之情形，整體評估對我國藥品產業之影響可控，政府將持續與業者密切合作，共同因應。

李慧芝指出，台美經貿小組也進一步指出，於美東時間1月15日所簽訂的「台美投資合作備忘錄（MOU）」中，已載明學名藥及其原料豁免對等關稅，而於美東時間2月12日所簽訂的「台美對等貿易協定（ART）」，也將學名藥納入豁免對等關稅之項目當中。不過，後來因為美國最高法院判決IEEPA課徵之對等關稅失效，美方目前正依第301條款重建法律基礎，因此ART尚未正式生效；未來台美雙方仍將保持密切聯繫，我方也會積極因應美方301調查，以鞏固既有談判成果。

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