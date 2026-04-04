Omdia：中國市場面臨重大逆風 今年PC與平板出貨估減逾1成

研調機構Omdia最新指出，中國PC與平板市場在2025年受惠補貼政策帶動後，2026年將面臨明顯修正壓力。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕研調機構Omdia最新指出，中國PC與平板市場在2025年受惠補貼政策帶動後，2026年將面臨明顯修正壓力，其中PC出貨量預估為3790萬台、年減10%，平板出貨估3200萬台、年減11%，雙雙出現逾一成跌幅，當地市場已由政策驅動的成長階段，轉向產品需求轉弱、製造成本上升的調整期。

Omdia觀察，中國PC市場2025年仍維持成長態勢，全年出貨量達4210萬台、年增6%，主要受惠於商用需求穩健，以及上半年消費市場在補貼政策刺激下表現亮眼。當地平板市場表現更為突出，去年出貨達3600萬台、年增14%，成為帶動整體運算裝置市場成長的關鍵動能。不過，中國在2025年第四季已出現轉折訊號，整體PC出貨量年持平，其中的筆電出貨年減13%，顯示消費需求開始轉弱。

請繼續往下閱讀...

Omdia分析，2026年中國PC市場面臨的壓力主要來自三大因素。首先，補貼政策力道明顯縮減，由2025年的約30%降至約15%，且改採分批釋出與地方配額制度，使需求難以集中爆發；其次，2025年大規模補貼已提前釋放部分需求，形成「需求前置效應」，壓抑後續成長空間；第三，記憶體等關鍵零組件價格上升，帶動整體物料清單（BOM）成本攀升，進一步壓縮終端產品性價比。

Omdia認為，2026年中國市場值得注意的挑戰，在於出貨量變化的決定性因素將逐步由需求端轉向供給端，品牌廠若要在中國市場維持競爭力，除了需要控管成本之外，也須強化產品差異化與附加價值，特別是著重人工智慧（AI）應用的導入，這方面會成為帶動產品升級與需求回溫的重要關鍵。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法