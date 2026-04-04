美國進口藥品關稅優惠名單未見台灣 陳菁徽：政院說謊還是阿Q

國民黨立委陳菁徽。（取自陳菁徽臉書）

〔記者劉宛琳／台北報導〕美國白宮宣佈，根據美國1962年貿易擴張法第232條規定之下，美國向進口專利藥品和其原料課徵100%的關稅。國民黨立委陳菁徽表示，日前行政院鄭麗君副院長說台灣已經爭取到優惠待遇，結果在優惠名單的國家中，怎麼翻找也看不到台灣！白宮甚至直接打臉說，美國並未同意提供藥品關稅優惠給台灣，所以台灣不適用特別稅率。

陳菁徽表示，她才呼籲行政院要出面說明清楚，因為這凸顯台美經貿溝通存在「訊息落差」或談判成果「未有實質保障」的問題，政府應該盡快與美方釐清為何未出現在名單上，並積極爭取保障我國醫藥產業利益。

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陳菁徽說，結果行政院馬上發新聞稿出來洗地，指對我國藥品產業影響可控，還解釋沒有出現在優惠名單，是因為關稅被美國法院判定失效後，之前簽訂的「台美對等貿易協定（ART）」尚未正式生效。

陳菁徽說，行政院的新聞稿說明了一件事情：行政院早就知道台灣不會在藥品關稅優惠名單上，既然如此，為什麼鄭麗君要出來說，已經爭取到優惠待遇？這是故意說謊，還是阿Q精神，非得要被白宮頒布的事實清單狠狠打臉，再出來說衝擊不大、影響可控？

陳菁徽說，既然早已知情，行政院、衛福部應該主動出面說明衝擊評估為何，有什麼應對措施？再加上現在中東戰局影響原物料供應，勢必造成藥品價格上漲，關稅、戰事雙重危機會如何衝擊藥？

陳菁徽表示，中東戰事也不止影響藥價，更是牽動醫療體系最不可或缺的物資「醫療器材」。針對政府推出的「台灣韌性醫藥整備計畫」，他先前在衛環委員會質詢，也具體提出兩大具體建議：第一，韌性醫藥整備計畫，應納入「優先協助急重症與偏鄉地區醫院」的機制；第二，強化醫療器材短缺通報平台的主動預警功能。在特別時期，政府更要做好準備，照顧好最需要醫療服務的族群。

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