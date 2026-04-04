荷姆茲海峽通行費曝光！全球分5級 須與伊朗IRGC協商

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伊朗國會批准的荷姆茲海峽通行費徵收管理方案，輪廓正逐漸浮現，包括油輪繳納每桶約1美元（約新台幣32元）的通行費，須用伊朗貨幣里亞爾（Rial）或中國人民幣或穩定幣支付。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕伊朗國會國家安全委員會3月30日批准荷姆茲海峽通行費徵收管理方案，《彭博》報導，管理方案的輪廓正逐漸浮現，包括要求經由該海峽的油輪繳納每桶約1美元（約新台幣32元）的通行費，且須用伊朗貨幣里亞爾（Rial）或中國人民幣或穩定幣支付。

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根據管理方案，想通過荷姆茲海峽的船隻，必須先聯繫與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有關的仲介公司，接下來船隻須提交有關所有權關係的詳細資訊、船籍國、貨物清單、目的地、船員名單、船舶自動識別系統（AIS）資料等資料。IRGC從仲介公司拿到資料後，會對船隻是否與美國、以色列等敵對國家有關進行背景調查。在相當於「身份驗證」的這道程序結束後，船隻才有資格協商通行費。

伊朗制定了將全球各國分為1至5級的評估體系，像中國這樣的1級國家在談判過程中通常只需支付很低的通行費。以運輸原油的油輪為例，談判的起始價格約為每桶1美元。由於超大型油輪的裝載容量通常為200萬桶，意味著每艘船將收取200萬美元（新台幣6400萬元）的通行費。通行費不能用美元支付，必須用里亞爾、人民幣或穩定幣支付。伊朗作為美國制裁的對象，被限制使用美元結算系統（SWIFT）。

在談判結束並支付通行費後，船隻必須懸掛談判時約定的國家國旗，也可能需要將正式船籍註冊改為相應國家。當船隻接近荷姆茲海峽時，IRGC會透過超高頻無線電發送通行代碼，船隻可在護衛艦的護航下經由荷姆茲海峽離開。船隻通常使用荷姆茲海峽中央的2條航道，但最近多繞行至靠近伊朗海岸線的拉拉克島北部的航道通過。

伊朗3月中旬開始控制了行經荷姆茲海峽的海運，並收取通行費。直到最近，印度、巴基斯坦、希臘、中國等國的油輪和散裝貨船，都在支付通行費後通過了荷姆茲海峽。但該管理方案規定，全面禁止持有美國和色列國籍的船隻通行，並禁止對伊朗實施單獨制裁的國家船隻靠近荷姆茲海峽。

伊朗半官方《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim News Agency）估計，如果伊朗政府對荷姆茲海峽徵收通行費，每年將獲得1000億美元（約新台幣3.2兆元）的收入，這相當於伊朗國內生產總值（GDP）的20％至25％。

上述管理方案尚未成為正式法律，尚待伊朗憲法監護委員會審議、總統簽署等正式程序。但有觀察認為，由於伊朗已開始徵收荷姆茲海峽通行費，因此正式法制化只是時間問題。

不過，伊朗對荷姆茲海峽過往的船隻徵收通行費很可能違反國際法。根據「聯合國海洋法公約」（UNCLOS），荷姆茲等國際海峽的所有船隻都享有通行權，沿岸國家不得阻斷通行或徵收通行費。也有觀點指出，與受到國際制裁的IRGC進行金錢交易，本身就違反了反洗錢的規定。

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