最糟還沒來！克魯曼：油價恐飆至372美元掀全球衰退

初次上稿04-03 23:02

更新時間04-04 07:11

克魯曼警告，原油短缺危機即將成為現實。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國財經新聞網站Benzinga報導，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）對災難性的全球能源衝擊提出警告。他指出，迫在眉睫的實質短缺恐使原油價格飆漲至最高每桶372美元，當油價突破200美元門檻，將引發全球衰退。

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儘管目前布蘭特原油期貨價格在每桶109美元波動，但克魯曼警告，市場嚴重低估即將爆發的供應危機。

他在Substack平台上撰文說，中東戰火爆發後引發的油價飆漲主要是投機性的，因為是由未來短缺的預期，而非實質缺油所推動，事實上，目前為止，全球市場的原油供應並未下滑，因為從波灣運輸的原油需4至6週才流入主要市場。

他分析說，然而，這段「寬限期」即將結束。石油危機即將變成現實，摩根大通預期顯示，波灣啟程的油輪將於本週停止向亞洲市場交付原油，歐洲的交付也將於下週停止。

他指出，一旦原油停止流動，政治上的因應措施將失效，油價將飆漲至足以摧毀需求，以符合有限的供應。

克魯曼依據原油需求價格缺乏彈性的歷史，模擬一些可能的價格衝擊。在「高度干擾」的情境下，亦即因衝突升級，比如攻擊伊朗出口設施或紅海航運，導致全球供應下降16%，加上偏低的需求價格彈性，油價可能飆漲至驚人的每桶372美元。

哈佛經濟學家佛曼（Jason Furman）對此指出，雖然克魯曼的模型有經濟學基礎，但當前市場達到他高度干擾預期的機率是零。

不過克魯曼強調，基於當前的戰爭局勢，假設溫和結果「絕非穩妥的推測」。他警告，如果油價突破200美元門檻，世界將面臨「全面的全球經濟危機，通膨將飆漲，極可能出現衰退」。

追蹤實際供應的能源分析師對前景越來越恐慌，克魯曼也說，他開始極度焦慮。追蹤布蘭特原油期貨的基金「美國布蘭特原油基金」上月上漲49.41%，美國原油基金則上漲55.28%。

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