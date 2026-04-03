鬆口氣！美3月新增就業人口高於預期 失業率降至4.3％

美國三月勞動市場強勁。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國勞工統計局3日公布，經季節性調整，3月新增非農就業17.8萬人，扭轉2月的減少13.3萬人，並高於道瓊預期的增加5.9萬人，失業率降至4.3%。儘管美國的勞動市場展現韌性，但看不見結束跡象的中東戰爭，對該市場造成的衰退風險正加劇。

數據顯示，美國2月非農就業數據下修4.1萬人，而1月則上調3.4萬人至16萬人，使今年前3月的平均新增就業為6.8萬人。

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失業率下滑同時，存在一些風險：整體勞動力縮減39.6萬人，亦即被計入失業的美國人較少。已就業或正在尋找工作的美國人，比例已降至61.9％，為2021年11月以來最低水準。

海軍聯邦信貸聯盟首席經濟學家朗恩（Heather Long）說，「3月的數據略微令人鼓舞，但勞動市場經歷動盪的一年，自去年4月以來幾乎沒有新增聘僱。3月的數據將使聯準會維持利率不變，目前沒有人可以宣稱勝利，對求職者而言，今年春季恐仍艱難」。

3月的新增就業主要是健康照護與社會援助領域的強勁反彈，過去一年，相關行業是美國勞動市場的主要支柱，3月新增約9萬份工作。

藍領產業的招聘也所有增加，製造業新增1.5萬就業人口，營建業新增2.6萬就業人口，然而，聯邦政府流失1.8萬名雇員，金融產業則流失1.5萬人。

薪資成長低於預期，平均時薪月增僅0.2%、年增3.3%，雙雙為2021年5月以來最低增幅，低於經濟學家預期的0.3%、3.7%。每週平均工時降至34.2小時，較2月減少10分之1。

聯準會官員權衡就業數據，並以此制定利率政策。多數決策者傾向觀望數據發展，但也有一些力推降息，以因應勞動市場疲軟。

由於通膨數據遠高於聯準會的2％目標，且隨著伊朗戰爭持續，能源價格飆漲，市場預期今年聯準會不會採取太多行動。根據芝商所（CME）的FedWatch工具，在該就業報告出爐後，市場認為4月底聯準會政策會議

不會有任何行動，且有高達77.5％的機率將維持利率不變直至年底。

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