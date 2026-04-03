驚喜變驚嚇！退休2天砸10萬買包送老婆 阿北出事了

退休金的用途因家庭而異，但價值觀的差異恐導致意想不到的摩擦。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕退休金的用途因家庭而異，但價值觀的差異恐導致意想不到的摩擦。一名日本阿北領到2600萬退休金（約台幣520萬）後，第二天就砸了50萬日圓（約台幣10萬）買名牌包要送給妻子，想給妻子一個驚喜，也感謝她長年的付出，沒想到妻子收下後，隔天終於忍不住，直言「為什麼不跟我商量？ 」「驚喜比我們的未來更重要嗎？」，這些話讓阿北很震驚，最終忍痛將包包賣掉換現金，因為堅持己見，只會讓雙方的距離越來越遠，影響晚年生活。

《The Gold Online》指出，退休是人生重要的里程碑之一，既是對多年辛勤工作的肯定，也是重新審視夫妻關係的機會。日本1對夫婦就遇到2人對退休金用途看法不同，而發生摩擦的事件。

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浩（化名，65歲）退休金約為2600萬日圓，還清房貸，孩子們也長大成人。他憧憬著未來能和妻子一起過著平靜幸福的生活。退休後第2天，他想送妻子一份禮物以表達感激之情，當他拎著一個價值約50萬日圓的名牌包包回到家時，對著老婆美子說：「非常感謝你一直以來對我的支持。」

美子起初對這份突如其來的禮物感到有些意外，還是笑著收下，隔天就忍不住的說：「我不是不喜歡。但是，這50萬日圓不是我們要用來維持生活的嗎？」，並質問阿北：「為什麼不跟我商量？ 」阿北解釋「我想給你個驚喜」，美子直接回：「驚喜比我們的未來更重要嗎？ 」美子的話，讓阿北第一次意識到他們對同一件事的解讀截然不同。

經過商量，阿北決定賣掉包包，這對他來說是一個痛苦的決定，但也能理解美子的擔憂。他坦言，看到美子反映很震驚，「如果我堅持己見，差距會更大。」

日媒指出，當收入有限時，如何支配金錢直接關係到生活的穩定性，尤其是退休後的生活與退休前截然不同，即使是微小的分歧也可能導致大問題，夫妻2人不妨開誠布公討論如何使用退休金、未來的生活開支，以及醫療或照護的可能性，化解歧見。

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