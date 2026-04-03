越南1水果出口激增2000倍超狂 買家也曝光了

越南草莓出口激增。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕越媒披露，2026 年前兩個月，越南草莓出口金額為 340 萬美元（約台幣7680萬），是去年同期的 2000 倍，主要出口到中國、南韓、日本、新加坡、馬來西亞、泰國、歐盟和中東。

《越南快訊》報導，2025年越南草莓出口額為 174 萬美元（約台幣5568萬），今年前2月已達340萬美元，超過去年全年。在蔬果類產品中增幅最高，佔比仍僅0.34%左右。

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報導指，在水果和蔬菜出口持續成長的背景下，草莓的突破性成長表明，企業正轉向高附加價值產品發展，而非僅僅專注於榴槤、火龍果、香蕉和芒果等高銷量產​​品。

至於草莓的出口目的地，越南蔬果協會秘書長鄧福阮表示，越南草莓已出口到中國、南韓、日本、新加坡、馬來西亞、泰國、歐盟和中東等許多市場。

草莓出口產品仍主要以冷凍或加工品為主，新鮮草莓也有出口，因保鮮和運輸要求較高，比例仍然很小。鄧福阮說，如果能夠提高品質和保鮮度，草莓具有巨大的潛力和相當大的成長空間。

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