全球首位「兆級美元富豪」將誕生！SpaceX擬上市助馬斯克身價「飛上天」

特斯拉執行長馬斯克旗下的航太公司SpaceX，據傳已向美國證券交易委員會（SEC）申請IPO。（路透社）

〔即時新聞／綜合報導〕全球太空科技龍頭SpaceX傳出重磅消息。據《美聯社》引述知情人士報導，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）旗下的航太公司SpaceX據傳已向美國證券交易委員會（SEC）提交IPO申請。這項募資計畫不僅有望成為史上規模最大的首次公開發行案，更可能推升馬斯克成為全球首位「兆級美元富豪」。

消息人士透露，SpaceX此次IPO預計募資金額高達750億美元（約台幣2.4兆元），遠超沙烏地阿拉伯國家石油公司-沙烏地阿美（Saudi Aramco），在2019年創下的290億美元（約台幣9280億元）紀錄。市場預估，若掛牌成功，SpaceX的總市值將上看1.5兆美元（約台幣48兆元），較去年12月的估值翻倍成長。目前馬斯克持有該公司約42%股權，以《富比世》估算其目前8230億美元（約台幣26.3兆元）的身價來看，IPO後其財富將輕易突破1兆美元（約台幣32兆元）大關。

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根據知情人士說法，這項預計於今年6月進行的上市案，是為了支持馬斯克更宏大的野心，包括在月球建立基地、部署足球場大小的軌道數據中心，以及最終的火星登陸計畫。除了核心的火箭發射與衛星通訊「星鏈」（Starlink）業務外，SpaceX近期還納入了社群平台X與人工智慧公司xAI。

然而，隨著SpaceX在商用發射市場坐享近乎壟斷地位，其與美國政府的緊密利益關係也引發外界質疑。數據顯示，SpaceX過去5年從NASA與國防部等機構獲得約60億美元（約台幣1920億元）的合約。由於馬斯克是現任總統川普的主要捐助者，加上川普長子小川普（Donald Trump Jr.）透過風險投資公司「1789 Capital」持有SpaceX股份，相關利益衝突議題已引起政壇高度關注。對此，白宮與川普本人多次強調，政府職務與家族事業之間絕無利益勾結。

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