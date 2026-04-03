兒童經濟大爆發！藥妝、IP買氣齊飆 毛孩也成消費新主角

外送平台觀察到，家長對育兒相關消費的需求日益多元，也帶動外送市場從過去以餐飲為主，逐步延伸至生活照護與家庭娛樂等多元場景。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕明（4）天就是兒童節，外送平台foodpanda觀察到「兒童經濟」持續升溫。在小家庭與雙薪家庭成為主流的趨勢下，家長對於育兒相關消費的需求日益多元，帶動外送市場從單一餐飲服務，逐步擴展至生活照護與家庭娛樂等多面向，形成新的成長動能。業者觀察到，兒童相關消費也不再侷限於節慶，而是轉為日常化、精緻化的長期需求。

除了餐飲需求穩定成長外，兒童藥妝與保健品市場同樣表現亮眼。平台數據顯示，整體業績年增約兩成，其中授權角色商品更出現高達五成的成長幅度，以汪汪隊立大功、巧虎與粉紅豬小妹最受家長與孩童青睞。

請繼續往下閱讀...

從熱銷品項來看，兒童牙膏、洗髮沐浴露與防曬產品成為日常必備，而葉黃素、益生菌等保健品的銷量成長，也反映家長對孩子健康管理與日常照護的重視程度持續提升。同時，透過角色IP所帶來的情感連結，也進一步滿足孩童的情緒陪伴需求。

此外，兒童節的消費版圖也擴張至寵物市場。隨著現代家庭結構改變，飼養寵物逐漸成為另一種情感寄託，甚至被視為家庭成員之一。foodpanda觀察指出，2025年兒童節期間寵物商品年成長達三成，顯示「毛孩經濟」快速崛起，兒童節也從傳統的孩童節日，延伸為兼顧孩童與寵物的「雙重慶典」。這股趨勢不僅反映消費行為的轉變，也顯示外送平台在家庭生活中的角色，正持續向更全面的生活服務延伸。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法