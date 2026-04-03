哈利波特海外首店來台滿週年！搶攻粉絲經濟 曝熱銷冠軍是「它」

日本官方授權的哈利波特周邊專門店來台1週年，推出多款原創的25週年周邊商品及台北店限定商品，其中「玻璃獸寶寶」扭蛋是開幕來最受歡迎的商品。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕今年適逢《哈利波特：神祕的魔法石》上映25週年，來自日本官方授權的哈利波特周邊專門店「Harry Potter - Mahou Dokoro」海外首店去年落腳台灣，自開幕以來持續吸引大批粉絲朝聖；如今迎來開幕一週年，業者也順勢推出一系列限定活動與商品，進一步搶攻粉絲經濟商機。

週年慶活動自即日起開跑，除了原創的25週年周邊商品獨家上市，台灣限定商品亦首度亮相，此次以「霍格華茲特快車」為主題，推出台北店專屬「限定金屬徽章」與日本製「限定原子筆」。金屬徽章延續品牌一貫的立體浮雕工藝與收藏盒設計，具備高辨識度與紀念意義；原子筆則採紅黑金經典配色，強調書寫手感與日常使用功能，兼顧實用與收藏雙重價值。

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此外，主打以電影經典元素為靈感的滿額贈品與限定商品，也是一大亮點。其中最受矚目的滿額禮「霍格華茲入學通知信磁吸收納包」，以故事中象徵魔法旅程起點的入學信為設計核心，透過信封造型與封蠟細節呈現高質感收藏價值，並結合磁吸開闔設計，活動期間單筆消費滿2000元即可獲得，數量有限送完為止，預期將成為粉絲搶收焦點。

自開幕以來詢問度居高不下的「哈利波特網紗購物袋」亦納入本次活動機制，期間單筆消費滿1200元，即可加價299元入手，進一步帶動客單價提升。業者同時透露，開幕一年來最受歡迎的熱銷冠軍為售價300元的「玻璃獸寶寶」扭蛋，吸引不少粉絲反覆購買、蒐集不同款式。

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