苦存20萬給金孫遭已讀不回 節儉阿嬤「討謝謝」結局好心酸

1名日本阿嬤匯了100萬日圓作為孫子上大學的賀禮，因遲遲等不到感謝而憤怒不已。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕資助教育費是一種常見的生前贈與形式，但贈與金錢也很容易引發家人之間的糾紛。1名日本阿嬤省吃儉用慷慨匯了100萬日圓（約台幣20萬）給兒子，作為唯一金孫上大學的禮物，卻遲遲等不到感謝。阿嬤生氣打電話質問，兒子竟說太忙沒空回，希望找時間當面致謝，還不耐煩地說：「如果你這麼想要一句謝謝，當初不匯錢也沒關係。」阿嬤氣到手發抖，直接掛電話。這個案例凸顯長輩與年輕一代在金錢觀和情感觀念的差異。

《The Gold Online》披露，松子女士（化名，67歲）喪夫之後獨居，她每月收入約14萬日圓（約台幣2.8萬），來自自身的年金與遺族年金。由於物價上漲，生活並不輕鬆。她盡量減少使用冷氣、節省餐費，除了婚喪喜慶之外幾乎不外出，之所以過著這樣的生活，是因為她有一個目標。

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那就是想要資助她唯一的孫子，也就是兒子隆（化名，45歲）的長子上大學的學費。今年春天，當她得知孫子順利考上東京一所私立大學後，便解約定存，匯100萬日圓到隆的帳戶，並在匯款時附上「作為入學賀禮與補貼學費」的訊息。

匯款後，松子女士透過LINE傳訊給隆：「我已經匯款了，也幫我向晴斗（孫子）問好。」然而，不論她怎麼等待，都沒有收到回覆。訊息顯示已讀，卻沒有感謝，甚至連確認款項是否入帳也沒有。

兩週後，松子女士的不安轉為憤怒。因為她看到孫子在社群媒體上分享美好的大學生活照片，卻連一句感謝也沒有。忍無可忍的她終於打電話給兒子，兒子回了一句：「媽，我有收到錢了。最近太忙，抱歉。」松子女士則質問：「既然收到了，為什麼不說一聲？」隆困惑回答：「100萬用LINE傳個謝謝的貼圖好像不太妥當。我想下次見面再當面道謝。」

松子女士無法接受這樣的說法，直言「你打算當面說謝謝，在那之前為何不聯絡，這根本不像收錢的人該有的態度。而且，沙也（媳婦）也應該說一下才對吧。」沒料到隆竟說：「沙也很忙，還要準備兒子的新生活。如果你這麼想要一句謝謝，當初不匯錢也沒關係。」這句話讓松子女士呆住了。兒子的語氣隱約帶著不耐煩與煩躁，讓人感覺「特地打電話來討謝謝，老人家還真是閒啊」。面對價值觀落差，松子女士手顫抖掛斷電話。

日媒指出，松子的案例凸顯當今老一輩和子女世代在金錢和情感觀念上的差異。對松子來說，收到禮物後「立刻打電話或寫信表示感謝」是禮儀，松子對「沒有收到感謝」的憤怒背後，很可能是她內心深處渴望自己的付出得到認可。但對她的兒子而言，LINE「只是一個商務溝通工具」，或許她的兒子有自己表達尊重的方式。

日媒認為，禮物一旦送出，金錢的控制權就轉移到了接受者手中。如果試圖控制禮物的用途或表達感謝的方式，禮物就會變成負擔。

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