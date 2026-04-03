勞退舊制開放自提退休金，勞動部評估可行性。（資料照）

〔中央社〕勞退新制近年投資大豐收，許多參與自提的勞工分配金額令人稱羨。勞團呼籲應取消勞退舊制的基數上限，以繼續累積退休金；勞動部啟動評估，研議舊制勞工自提的可行性。

台灣受僱勞工退休後會有兩筆退休金，包含勞工保險的老年給付，以及舊制或新制勞工退休金；其中新制勞退在民國94年上路，除有雇主提繳薪資6%退休金外，勞工也可自願提繳，透過個人帳戶累積退休金。

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而原本屬於舊制退休金的勞工，當時可以選擇繼續適用舊制，或有5年期間可以選擇改成新制。選擇繼續適用舊制的勞工，退休金會依照勞工的工作年資，工作每滿1年給2個基數（退休時的月薪），超過15年的工作年資部分，每滿1年給1個基數，最高總數以45個基數為限。

隨著人口老化與就業結構變化，政府在97年延後強制退休年齡，從原本60歲延後至65歲；但舊制退休金制度卻未隨更動，相較於勞退新制採個人帳戶、可自提累積退休金，舊制退休金在年資達30年後就會觸及45個基數上限，即便繼續工作，退休金也不再增加。

台灣工人鬥陣總工會理事長何政家告訴中央社記者，勞團多次呼籲政府取消勞退舊制的基數上限，因為以現在的物價估算，難以維持勞工老年基本生活，舊制退休金最高可領取45個月，以現行薪資新台幣5萬元計算，約為225萬元退休金。

何政家說，假設勞工在65歲退休，以國人平均餘命80.77歲計算，退休後還有約15年時間，200多萬元退休金難以支應退休生活，恐衍生老年貧窮等社會問題，因此應增加勞工退休金。

勞動部勞動福祉及退休司司長黃維琛接受中央社記者詢問時表示，適用勞退舊制的勞工，若當初沒有在94年至99年期間選擇轉為新制，當基數已滿45個月，無法增加退休金。

黃維琛說，外界希望提高舊制退休金的基數上限，或是比照勞退新制的勞工，讓舊制勞工可以參與自提，有機會運用自己的錢再增加退休金，主要是考量近年勞動基金投資運用穩健，希望透過自行提撥增加退休保障。

黃維琛表示，目前國內還擁有純舊制年資的本國籍勞工約11萬人，針對相關訴求已啟動評估，研議可行性。（編輯：吳素柔）1150403

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