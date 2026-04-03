中資宰客一條龍！習近平禁日令悲劇了 日媒大爆中國人赴俄被慘坑

中國政府呼籲公民避免赴日旅遊，有些中國人改去俄羅斯旅遊，卻被自家人慘坑。示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗去年11月對「台灣有事」表態，引發中國抵制，包括要求公民避免前往日本等。日媒指出，禁日令之後，不少中國遊客湧向俄羅斯，然而，這個「友好國家」的實相，卻是有人被廉價團費吸引，到了當地被帶去中資商店買東西慘被宰；另外一起悲劇則是2月發生的貝加爾湖慘案，釀成 7 人中國遊客不幸死亡，凸顯中俄「友好」背後扭曲的現實。

俄羅斯貝加爾湖今年2月20日發生嚴重旅遊意外，一輛載有中國遊客的車輛墜入湖中，造成7人不幸死亡。圖為遊客在貝加爾湖畔欣賞湖景。（美聯社檔案照）

日媒《President》揭露習近平警告不要去日本旅遊，結果造成了悲劇性的後果，直言中國遊客前往「友好國家」俄羅斯被坑，甚至有人因此喪命。

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報導指，受到日本首相高市早苗言論影響，中國當局要求民眾減少訪日，導致無處可去的中國遊客轉而湧向俄羅斯。

根據估計，2024 年中國人訪俄約 120 萬人次，2025 年約 130 萬人次，隨著免簽措施推行，預計還會增加 30% 至 50%，預估2026 年赴俄人次將 200 萬。

然而，這個中國「友好國家」的實相，卻是坑人旅行團、手機不通，以及在貝加爾湖釀成 7 人死亡慘案。

報導提及，俄羅斯「貝加爾湖」是世界最深的淡水湖，每到冬季便會覆蓋厚冰，清澈透明的藍色吸引世界各地遊客。今年 2 月 20 日，這片湖泊發生一場悲劇。一輛載有 8 名中國遊客小巴，沒注意冰面破裂墜湖沉沒，導致7名中國遊客死亡。

初步調查顯示出安全管理的嚴重問題，遊客並未透過正規旅行社，而是直接聯繫當地居民安排行程。沒有證據顯示他們曾將行駛路線告知旅行社或救援機構，且該車輛行駛的路段根本不是官方開放的冰上道路。

中國遊客之所以湧向貝加爾湖冰面，源於北京對高市早苗的「存立危機事態」言論做出反應，要求民眾減少赴日旅遊。避開日本的中國遊客目的地變成了俄羅斯，2025 年 12 月，在訪日中國人急遽減少的同時，轉向俄羅斯遊客開始增加。

外媒指出，中國人俄羅斯旅遊被帶去中資商品買東西，付出高昂代價。示意圖。（彭博）

中國遊客被坑 以10倍價買化妝品

報導說，貝加爾湖的悲劇，讓未參加正規團的中國遊客成了犧牲者。即便報名旅行團，也不代表就能安全在俄旅行。在聖彼得堡有一排僅限中國團體客進入的琥珀專賣店，客源來自「低價行程」，包含機票、住宿、觀光在內，8 天僅需 500 美元（約台幣1.6萬）。

由於團費超便宜，旅行社會在當地宰客，彌補虧損，作法就是將遊客引導至中國商店，以定價 10 至 20 倍的價格轉售美術館門票，甚至連免費的公園也要收取入場費。透過這些費用，每位參加者平均被多收 500 至 600 美元（約台幣1.6萬至1.92萬），遠遠超過廉價團費。

報導指出，在琥珀店等候中國遊客，並對其進行洗腦是無照導遊。《南華早報》曾在 2021 年揭露，導遊會宣稱琥珀具有「奇蹟般的藥效」，不斷強迫遊客購買。不僅僅賣琥珀，俄羅斯廉價化妝品「Babushka Agafia」定價僅 50 盧布的面膜（約台幣20元），到了導遊手中，喊價飆到 500 盧布（約台幣200元）。

一名俄羅斯旅遊業者對《南華早報》爆料，這些店根本就是龐氏騙局。在俄羅斯的中資旅行社透過低價競爭排擠業者，每季向導遊收取 1.5 萬至 2 萬美元費用（約台幣48萬至64萬）。

報導稱，在俄羅斯，一些中國人既是剝削的施害者，也是受害者。這種被免簽吸引捨棄日本，改赴俄羅斯的中國遊客並不少，但是，非法旅行團、洗腦式宰客店猖獗，讓俄羅斯很頭痛。從沉沒在貝加爾湖的生命與被擾亂的治安，中俄顯然都在承受損失。習近平遠離日本的政策，對雙方都不利。

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