曾揚言打到經濟痛苦逼川普讓步 伊朗前外長遭殃了

外媒指出，伊朗最高領袖辦公室外交政策顧問、前外長哈拉濟（Kamal Kharazi），在美以襲擊中身受重傷。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗最高領袖辦公室外交政策顧問、前外長哈拉濟（Kamal Kharazi），3月接受CNN獨家專訪曾警告，伊朗政府準備與美國打一場長期戰爭，並且有意持續攻擊周邊波斯灣國家，只有在經濟壓力大至其他國家干預，確保美以停止攻擊伊朗，否則並無任何外交斡旋停戰空間。近日傳出81歲的哈拉濟在美以襲擊受重傷，妻子則已身亡。

根據《以色列時報》及《中東之眼》（Middle East Eye）等外媒披露，哈拉濟週三在其住所遭到美以聯合空襲受重傷，已送醫治療，他的妻子則在空襲中喪生。

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哈拉齊曾是前最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）及其子穆吉塔巴（新任最高領袖，Mojtaba ​Khamenei）的重要顧問 ，他是最新一位成為美以空襲目標的知名政府人物。

2022年，他告訴半島電視台，德黑蘭擁有製造核彈的技術手段，但伊朗尚未決定製造核彈，這引發了人們對德黑蘭意圖的擔憂。

伊朗戰爭爆發後，哈拉濟之前接受CNN專訪時稱，「我看不見還有任何外交空間」，並指控川普「欺騙他人，未信守他的承諾」，伊朗在兩次談判中經歷到這一點，「他們在我們正在談判時攻擊我們」。

他並揚言，除非經濟壓力累積到其他國家願意介入，來保證終止美國和以色列人對伊朗的侵略，否則沒有空間；他暗示波斯灣和更廣泛地區國家，需要對美國施加壓力，促使華府結束戰爭。

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