1930年代大蕭條重演？經濟學家一語道破「美伊戰爭」殺傷力。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊戰爭正在摧毀全球經濟，著名經濟學家哈德森（Michael Hudson）直言，當前伊朗的戰爭是「第3次世界大戰」，他認為能源供應鏈斷裂，疊加美國利率飆升，全球將面臨1930年代大蕭條以來最嚴重衰退，並將此定義為全球秩序「系統性斷裂」，而非普通衰退，最危險之處在於國際社會缺乏對替代體系的思考與準備。

華爾街見聞報導，哈德森在接受地緣政治評論家迪森（Glenn Diesen）的訪問時，對當前全球宏觀經濟走向、能源控制權博弈以及金融系統的脆弱性進行了極具衝擊力的剖析。

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哈德森直言，當前伊朗的戰爭是「第3次世界大戰」，因其​​核心能源石油、天然氣和化肥對全球經濟具有全局性影響。

Hudson進一步解釋稱，無論外交談判結果如何，能源、化肥及氦氣供應鏈的斷裂已成既成事實。這些中斷將觸發大規模債務違約，並透過金融槓桿體系產生指數放大效應，其破壞力足以終結2008年以來建立在零利率基礎上的美國金融資產泡沫。

哈德森指出，目前美國30年期房貸利率已突破5%，10年期美國公債殖利率升4.5%，這意味著整個債務金字塔賴以維繫的低利率環境已經消失。私募機構和銀行將無法以現有利率水準為債務繼續融資，"龐氏鏈"面臨斷裂。

一旦出現違約，債務收縮將以指數級速度加速擴散，這就是蕭條的本質。他認為，供應鏈中斷所引發的支付鏈違約，將在這已經脆弱的金融結構之上產生疊加衝擊。

哈德森並給出悲觀指引，無論發生什麼，世界都將陷入自1930年代大蕭條以來最嚴重的蕭條，沒有任何辦法可以避免這場蕭條。

他進一步對當前情勢的性質，作出了明確定性，對「衰退」、「下滑」等常用詞彙提出質疑，他認為，這類詞隱含著系統能夠在調整後恢復正軌的預設，但當前所發生的遠不止於此。

他將其描述為1種「系統性斷裂」，推動過去數十年來全球經濟成長的底層邏輯，即以美國為核心的貿易、金融與安全秩序，正在以非線性的方式崩解。

他指出，美國權力的終結並非來自外部挑戰者，而是源自於美國自身的政策選擇。對幾乎所有不服從的國家實施制裁，將國際貿易、金融甚至食品和能源武器化，最終迫使世界其他國家別無選擇，只能另立體系。

目前最令他擔憂的，是國際社會缺乏對於"下一步"的思考，沒有明確的國際貨幣體係替代方案，沒有足以取代聯合國的多邊機構，也沒有新的國際法框架。

他直言，沒有人在認真討論，我們需要用什麼來取代這一切，而這正是當前情況最危險的地方。

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