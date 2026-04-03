歐舒丹50週年重整版圖 告別「中國驅動」時代、傳今年美國IPO

法國天然品牌歐舒丹今年4月迎來50週年，即日起在指定櫃點推出消費者活動，有機會獲得免費禮品。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕1976年創立的法國天然保養品牌歐舒丹（L'Occitane），在今年迎來品牌創立50週年的重要里程碑，並啟動一場全球戰略「遷徙」，從過去高度依賴中國市場的成長模式，轉向以美國為核心的多品牌全球布局。

歐舒丹在2024年完成私有化並從香港交易所退市後，據《Bloomberg》報導，歐舒丹集團正考慮最早於2026年在美國啟動首次公開募股（IPO），目前傳出已與摩根大通及摩根士丹利展開初步協商。

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歐舒丹曾於香港交易所掛牌長達14年，是首批在港上市的法國企業之一。然而，隨著全球零售環境劇變，集團大股東、奧地利億萬富翁Reinold Geiger認為私有化能提供更大的靈活性，以應對長期的品牌重塑與投資，而不受限於公開市場的短期財報壓力。

根據集團最新發布的2025財年報告，其地理營收結構已出現明顯重組，美洲地區以46.4%的營收佔比躍升為最大市場，而曾長期作為成長引擎的亞太地區則下滑至約 29.7%。

在此消彼長之際，集團旗下品牌「Sol de Janeiro 」成為關鍵推手，該品牌目前已貢獻約31.6%的集團營收，憑藉在北美社群媒體上的病毒式傳播迅速崛起；此外，集團也持續優化品牌組合，市場傳出正考慮出售英國高端護膚品牌Elemis，並已出售澳洲天然護膚品牌Grown Alchemist，朝向更精簡高獲利的結構調整。

歐舒丹執行長Laurent Marteau亦強調，50 週年是一個「重新定義」的時刻，從過去在香港上市、深耕中國市場，到如今私有化並轉戰北美，品牌正進入全新發展階段。

在台灣，歐舒丹則以「雋永情誼 共繫美好」為題揭開50週年慶典序幕，即日起於新光三越台北信義新天地A8盛大登場，並串聯全台五大指定櫃點推出沉浸式體驗活動，帶領消費者回溯品牌經典歷程。其中，「美好50禮物亭」整合驚喜禮品、現金抵用券與互動體驗，消費者只需掃描QR Code並綁定官方LINE帳號，即可獲得價值550元以上的禮品，並可參與中獎率100%的「杏福抽抽樂」，有機會抽中總價值2,300元以上的正貨禮盒。

另一方面，未設置「美好50禮物亭」的櫃點亦同步參與活動，消費者可於4月30日前透過LINE申請，前往指定櫃點體驗「杏仁奢寵療癒體驗」，並可兌換品牌精選五大明星商品的經典體驗組，進一步深化品牌互動與消費體驗。

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