突破伊朗封鎖！400萬桶原油「似乎」通過荷姆茲海峽 外媒揭新變數

突破伊朗封鎖！外媒指出，400萬桶原油「似乎」通過荷姆茲海峽。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕3艘阿曼船隻似乎取道靠近阿曼海岸「南線」穿越荷姆茲海峽，繞開伊朗控制的「北線」航道，報導指出，約有400萬桶原油似乎通過了荷姆茲海峽，創美伊開戰來最大單日流出量，及1艘LNG（液化天然氣）船首次嘗試出海，在荷姆茲海峽自戰事來，幾乎處於封鎖狀態下，這次3艘船走南線，是值得關注的新變數。

據彭博報道，2艘超級油輪和1艘LNG船，似乎沿著阿曼海岸線行進，取道荷姆茲海峽南側水道向東駛入海峽。這條路線明顯偏離了近期大多數船隻使用的北線，即穿越伊朗拉臘克島與格什姆島之間的航道。

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這3艘船均由阿曼船舶管理公司（Oman Ship Management Company）運營，均為最大型油輪，其中1艘LNG船若成功通過，將是伊朗戰爭以來首艘駛出波斯灣的液化天然氣船。

據能源和大宗商品記者Javier Blas在X平台發文，所有跡象顯示，今天至少約400萬桶原油流出了荷姆茲海峽，這是美伊戰爭開戰首日以來的最大單日流出量。然這不過是戰前任何1天正常流量的零頭，過往1天正常流出量為2000萬桶。

兩艘油輪各載約200萬桶原油，其中1艘2月下旬在沙烏地阿拉伯裝貨，目的地顯示為緬甸皎漂港，該港口連接１條通往中國西部的輸油管；另１艘裝載阿布達比原油，目的地未揭露，至於LNG船的追蹤數據顯示其處於空載狀態。

3艘船均在倫敦時間上午9:30左右停止發送自動位置訊號，彼時它們正接近或繞過阿曼穆桑達姆半島頂端。分析指出，由於該區域訊號干擾和欺騙嚴重，是否完成穿越尚不確定，但正常穿越通常需要數小時。

報導指出，這條「南線」的意義在於：它繞過了伊朗實際控制的北線航道。

北線穿越伊朗島嶼之間，水深較淺、轉彎較急，對於滿載的超級油輪和LNG船而言，北線在物理條件上可能本來就不適用。

由於荷姆茲海峽自衝突爆發以來基本上處於封鎖狀態，伊朗此前僅允許少數與"友好國家"相關的船隻通過，且須走北線。而這次3艘船走南線，是值得關注的新變數。

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